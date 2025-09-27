O ispită de la „Insula Iubirii”, schimbare radicală de look. Reacțiile au fost pe măsură

Andreea Crăciun, ispita din sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, și-a surprins urmăritorii cu o schimbare de look, renunțând la șuvițele blonde cu care și-a obișnuit comunitatea.

Ispita s-a făcut remarcată în sezonul nouă al emisiunii „Insula Iubirii”. Șatena a atras atenția participanților și a publicului, iar pe parcursul show-ului a avut o scurtă apropiere de Andrei Lemnaru.

Andreea Crăciun și-a schimbat recent look-ul și a revenit la brunet, menționând acest detaliu în descrierea fotografiilor publicate pe Instagram.

Majoritatea utilizatorilor au apreciat transformarea și au transmis numeroase complimente, precum: „Frumusețe pura” sau „Esti superba”.

În interviurile de la „Insula Iubirii”, Andreea Crăciun a povestit că Andrei Lemnaru i-a atras atenția încă de la început, dar a recunoscut că și Claudiu, prin atitudinea sa misterioasă, i-a stârnit interesul. Ea a adăugat că, dacă nu ar fi existat apropierea de Andrei, ar fi încercat să lege o relație de încredere cu Marian Grozavu.

Andreea a povestit că, după terminarea filmărilor, Andrei Lemnaru a contactat-o. Ea a spus că el i-a scris, iar ea a încercat să îl facă să regrete faptul că între ei nu a existat mai mult decât o simplă apropiere.

„Desigur că am mai vorbit și bineînțeles, el ar fi vrut ceva serios. Atât timp cât nu mai eram la televizor, am vrut să îi arăt ce a pierdut. După vreo două luni de la terminarea filmărilor, a apărut Andrei, bum, pe Instagram. Mă așteptam, sincer, să apară”, a spus aceasta, pentru Cancan.ro.

Ea a adăugat: „Mă așteptam ca în timp să își dea seama de anumite lucruri. Relația dintre Andrei și Andrușca a fost una scurtă. Nu a mai fost ea și probabil a zis să încerce la Andreea că mai e loc. Nu, lăsați! I-am jucat jocul la început. A venit și m-a luat de la Iași și m-a adus la București, dar nimic mai mult. Andrei nu este bărbatul care poate fi lângă mine. A fost un joc de-al meu, pentru că cine râde la urmă, râde mai bine!”.

Ispita de la „Insula Iubirii” a spus că experiența trăită a ajutat-o să se înțeleagă mai bine și să fie mândră de personalitatea ei. Ea a adăugat că s-a bucurat pentru că nu a făcut nimic forțat, ci doar ceea ce a simțit.

Andreea Crăciun a menționat, de asemenea, că și-ar dori să revină în sezonul următor ca ispită, imaginându-și momentul în care ar ajunge la bonfire-ul final alături de iubita bărbatului pe care l-a atras.