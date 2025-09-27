Monden

O ispită de la „Insula Iubirii”, schimbare radicală de look. Reacțiile au fost pe măsură

Comentează știrea
O ispită de la „Insula Iubirii”, schimbare radicală de look. Reacțiile au fost pe măsurăInsula Iubirii. Sursa foto Instagram
Din cuprinsul articolului

Andreea Crăciun, ispita din sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, și-a surprins urmăritorii cu o schimbare de look, renunțând la șuvițele blonde cu care și-a obișnuit comunitatea.

Andreea Crăciun, schimbare de look

Ispita s-a făcut remarcată în sezonul nouă al emisiunii „Insula Iubirii”. Șatena a atras atenția participanților și a publicului, iar pe parcursul show-ului a avut o scurtă apropiere de Andrei Lemnaru.

Andreea Crăciun și-a schimbat recent look-ul și a revenit la brunet, menționând acest detaliu în descrierea fotografiilor publicate pe Instagram.

Majoritatea utilizatorilor au apreciat transformarea și au transmis numeroase complimente, precum: „Frumusețe pura” sau „Esti superba”.

Funcția ascunsă din Google Maps care îți permite să călătorești în timp
Funcția ascunsă din Google Maps care îți permite să călătorești în timp
Armele nucleare, marea amenințare pentru omenire. Ce sunt teribilele instrumente care pot rade viața de pe Pământ
Armele nucleare, marea amenințare pentru omenire. Ce sunt teribilele instrumente care pot rade viața de pe Pământ
Andreea Crăciun

Andreea Crăciun. Sursa foto: Instagram/Andreea Crăciun

Ispita, despre Andrei Lemnaru

În interviurile de la „Insula Iubirii”, Andreea Crăciun a povestit că Andrei Lemnaru i-a atras atenția încă de la început, dar a recunoscut că și Claudiu, prin atitudinea sa misterioasă, i-a stârnit interesul. Ea a adăugat că, dacă nu ar fi existat apropierea de Andrei, ar fi încercat să lege o relație de încredere cu Marian Grozavu.

Andreea a povestit că, după terminarea filmărilor, Andrei Lemnaru a contactat-o. Ea a spus că el i-a scris, iar ea a încercat să îl facă să regrete faptul că între ei nu a existat mai mult decât o simplă apropiere.

„Desigur că am mai vorbit și bineînțeles, el ar fi vrut ceva serios. Atât timp cât nu mai eram la televizor, am vrut să îi arăt ce a pierdut. După vreo două luni de la terminarea filmărilor, a apărut Andrei, bum, pe Instagram. Mă așteptam, sincer, să apară”, a spus aceasta, pentru Cancan.ro.

Ea a adăugat: „Mă așteptam ca în timp să își dea seama de anumite lucruri. Relația dintre Andrei și Andrușca a fost una scurtă. Nu a mai fost ea și probabil a zis să încerce la Andreea că mai e loc. Nu, lăsați! I-am jucat jocul la început. A venit și m-a luat de la Iași și m-a adus la București, dar nimic mai mult. Andrei nu este bărbatul care poate fi lângă mine. A fost un joc de-al meu, pentru că cine râde la urmă, râde mai bine!”.

Experiența de la „Insula Iubirii”

Ispita de la „Insula Iubirii” a spus că experiența trăită a ajutat-o să se înțeleagă mai bine și să fie mândră de personalitatea ei. Ea a adăugat că s-a bucurat pentru că nu a făcut nimic forțat, ci doar ceea ce a simțit.

Andreea Crăciun a menționat, de asemenea, că și-ar dori să revină în sezonul următor ca ispită, imaginându-și momentul în care ar ajunge la bonfire-ul final alături de iubita bărbatului pe care l-a atras.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:34 - Viața jurnalistei Ioanei Popescu. Lumea mondenă în care a trăit până la 45 de ani
15:23 - Funcția ascunsă din Google Maps care îți permite să călătorești în timp
15:14 - Mutu, vizită controversată la Moscova: A jucat pentru ruși
15:06 - Șefii de stat major din NATO, reuniți în Letonia după ce Rusia a încălcat spațiul aerian de mai multe ori
14:57 - Hamas ar putea elibera ostaticii, conform planului Trump. Acord de principiu
14:44 - Armele nucleare, marea amenințare pentru omenire. Ce sunt teribilele instrumente care pot rade viața de pe Pământ

HAI România!

„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale
Pegra globalistă USR ONG , fortăreața trădării naționale

Proiecte speciale