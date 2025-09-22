Teo Costache, regrete după Insula Iubirii. Ispita ar fi ales altfel în finală

Teo Costache, ispita masculină a sezonului nouă „Insula Iubirii”, a recunoscut că după difuzarea emisiunii ar fi luat o altă decizie în finală și că alegerea de a pleca alături de concurenta Ella nu ar mai fi fost aceeași. „Din punctul meu de vedere, nu a fost un final corect pentru că ea avea nevoie de timp cu ea, să se regăsească, să-și rezolve anumite probleme”, a declarat ispita pentru Antena 1.

În acest sezon din „Insula Iubirii”, Teo Costache a recunoscut că doar Ella a reușit să îl descopere cu adevărat, așa cum este el. Conexiunea dintre cei doi a apărut încă din primele zile, când au început să petreacă din ce în ce mai mult timp împreună, să își împărtășească experiențe și să discute deschis despre ce fel de relații își doresc. Relația lor s-a construit pas cu pas, pe baza sincerității și a compatibilității, devenind rapid una dintre cele mai urmărite povești din sezon.

Teo a mărturisit că nu se aștepta ca legătura cu Ella să evolueze atât de repede și la un asemenea nivel de intensitate. Cu toate acestea, el s-a bucurat de fiecare moment și a ales să trăiască experiența la maximum, lăsându-se purtat de val. Totodată, a apreciat maturitatea și asumarea Ellei, care a avut curajul să se implice emoțional, chiar dacă pe insulă se afla alături de logodnicul său, Andrei Lemnaru.

Chiar dacă experiența i-a adus multe lecții valoroase, Teo a recunoscut că au existat și momente tensionate. Unele schimbări de comportament ale Ellei nu i-au fost pe plac, însă cu toate acestea, ispita masculină era pregătită să lupte pentru relația lor și să găsească soluții. Dorința lui de a construi ceva solid a demonstrat că sentimentele sale erau autentice și că își dorea ca povestea lor să aibă continuitate și dincolo de emisiune.

La ultimul bonfire, Teo a mărturisit că hotărârea de a pleca alături de Ella fusese luată cu câteva zile înainte, considerând atunci că era cea mai bună opțiune. Totuși, după ce a urmărit emisiunea la TV, ispita masculină a realizat că decizia nu a fost una inspirată, pentru că Ella nu era pregătită să înceapă o nouă relație și avea, de fapt, nevoie de timp și de vindecare.

„Alegerea mea deja se știa cu câteva zile înainte, și cu încredere în Ella, nu totală, dar parțială”, susține Teo Costache.

Cu toate astea, ispita masculină de la Insula iubirii consideră că alegerea de a pleca alături de concurenta Ella nu a fost una corectă, cel puțin pentru stadiul în care aceasta se afla din punct de vedere emoțional.

„Din punctul meu de vedere, nu a fost un final corect pentru că ea avea nevoie de timp cu ea, să se regăsească, să-și rezolve anumite probleme, schimbările astea de comportament pe care le avea. Vezi tu, acolo eu eram doctorul care pansa rana, doar că Dumnezeu vindecă. Deci ea avea nevoie de timp”, a mai povestit Teo pentru sursa citată.

Ispita masculină a rememorat și momentele dificile petrecute pe insulă, când starea de sănătate i s-a agravat chiar în timpul unei întâlniri cu Ella și a fost nevoit să ajungă la spital. Teo a povestit că în acele clipe s-a simțit cu adevărat norocos, pentru că Ella i-a fost alături, l-a îngrijit și l-a sprijinit, transformând o situație neplăcută într-o dovadă de apropiere și susținere.