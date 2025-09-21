Marian Grozavu și Bianca de la Insula Iubirii, pretenții de super-VIP în cluburile din țară

Marian Grozavu de la Insula Iubirii și partenera sa, Bianca, au făcut senzație recent într-un club din Timișoara, unde pretențiile lor de super-VIP au stârnit reacții amuzante și neașteptate. Cuplul, cunoscut pentru aparițiile televizate și dinamica lor controversată, a fost angajat să socializeze cu petrecăreții, dar adevărata lor activitate s-a dovedit mult mai spectaculoasă, potrivit Cancan.

Evenimentul a avut loc la începutul lunii septembrie într-un club din Timișoara, unde Marian Grozavu și Bianca au fost invitați să joace rolul de „clienți falși”. Patronul localului le-a explicat că trebuie să socializeze cu ceilalți clienți, să zâmbească și să facă poze, pentru a crea o atmosferă plăcută.

Cuplul de la Insula Iubirii nu a fost foarte interesat să interacționeze cu ceilalți din club, astfel că s-au retras împreună într-un separeu, pentru a beneficia de intimitate și a evita orice deranj.

Cu toate acestea, Marian Grozavu a impus și cerințe suplimentare: a dorit protecție personală constantă, inclusiv atunci când se deplasa prin club. Un angajat de la pază i-a explicat că serviciile de bodyguard presupun costuri suplimentare, ceea ce l-a deranjat. Astfel, cuplul s-a retras într-un separeu, preferând intimitatea și confortul în locul interacțiunii cu petrecăreții.

Deși scopul angajamentului era socializarea, Marian Grozavu și Bianca au preferat să rămână izolați, iar interacțiunea cu clienții a fost minimă. Onorariul lor nu a fost făcut public, însă surse din interiorul clubului susțin că este vorba despre câteva mii de euro pentru câteva ore de prezență.

După ce inițial au părăsit separat Insula Iubirii, Bianca și Marian și-au reconstruit treptat relația, arătând că legătura lor a rezistat provocărilor și tensiunilor din timpul emisiunii.

Într-un videoclip recent pe TikTok, Marian Grozavu a oferit primele detalii despre nunta lor, dezvăluind că aceasta va avea loc anul viitor. Cei doi au discutat despre cum își doresc ca evenimentul să fie unul intim, alături de familie și prieteni apropiați, dar și festiv, pentru a marca acest moment important din viața lor.