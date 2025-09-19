Noi secrete de pe Insula iubirii. Ce a făcut Marian Grozavu pentru ispita Teodora

Ispita Teodora Racoș a făcut noi dezvăluiri despre interacțiunea pe care a avut-o cu concurentul Marian Grozavu pe Insula iubirii: „Marian îmi arunca priviri, se comporta diferit decât un bărbat care își căuta parteneră de business sau o amică și eu am observat privirile lungi pe care mi le arunca”, susține ispita citată de a1.ro.

La șase luni după finalizarea filmărilor pentru sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, ispita Teodora Racoș a vorbit deschis despre interacțiunea pe care a avut-o cu Marian în Thailanda.

Ea a mărturisit că, în testimoniale, a ales să fie „prea finuță și cu bun simț” atunci când era întrebată despre conexiunea dintre ei. Teodora consideră acum că ar fi trebuit să fie mai sinceră, dar, din dorința de a nu-l supăra pe Marian și de a nu-l pune într-o lumină nefavorabilă, a preferat să fie diplomată. Totuși, spune că ar fi meritat să spună adevărul, întrucât Marian a încercat mereu să dețină controlul asupra situațiilor cât timp s-au aflat pe insulă.

În plus, Teodora a dezvăluit că telespectatorii nu au văzut anumite secvențe care arătau mai clar interesul lui Marian față de ea. Potrivit acesteia, el obișnuia să îi spele farfuria după masă, îi făcea cafeaua în fiecare dimineață, îi ștergea pantofii când i se udau și se asigura că se simțea mereu bine.

Atunci când a văzut-o pe Teo plângând pe plajă, Marian a trimis inițial pe cineva din echipa de producție și apoi a mers el împreună cu ispita Diandra pentru a o consola. El a reușit să o scoată pe Teodora din starea ei, deși tot el era cel care o afectase.

„De multe ori îl surprindeam cum se uită insistent la mine, faptul că îmi curăța farfuria după ce mâncam fără să îi cer eu lucrurile astea, (...) se oferea tot timpul să îi folosesc toaleta din camera lui că era cea mai aproape de living (...), îmi aducea tot timpul de băut (...) și foarte multe momente din-astea nu au fost date în timpul emisiunii”, a povestit Teodora.

Marian Grozavu a plecat de pe insulă fără Bianca, partenera cu care a venit și cu care forma un cuplu de trei ani. Cu toate astea la scurt timp cei doi s-au împăcat. Însă Teodora Racoș, cea care l-a ispitit pe concurent consideră că dacă anumite imagini ar fi ajuns la Bianca, cei doi nu ar mai forma astăzi un cuplu.

Ispita a mai vorbit totodată și despre impactul emoțional avut pe Insula iubirii:

„Chiar cred că a fost o experiență mai încărcată pentru mine decât pentru restul fetelor sau pentru restul concurenților pentru că eu chiar am fost afectată de stările tuturor băieților din casă, dar mai ales de stările lui Marian în mod direct pentru că practic eu eram persoana la care venea și se destăinuia și încercam să îi ridic moralul. (...) După cum s-a văzut într-un episod în care eu am plâns pe plajă, ăla a fost doar unul dintre momentele în care eu am plâns pe insulă, dar eu am avut foarte multe zile în care am fost la pământ și am avut niște căderi și da, a avut o încărcătură emoțională destul de negativă asupra mea”, a mai mărturisit Teodora Racoș.