Monden

Bianca Dan și Marian Grozavu se pregătesc de nuntă după experiența de la „Insula Iubirii”

Bianca Dan și Marian Grozavu se pregătesc de nuntă după experiența de la „Insula Iubirii”Sursă foto: Instagram
După experiența intensă de la „Insula Iubirii”, Bianca Dan și Marian Grozavu se pregătesc acum pentru nunta mult așteptată. Cei doi au trecut prin momente tensionate în timpul emisiunii, dar decizia lor de a rămâne împreună marchează începutul unui nou capitol în viața personală și amoroasă.

Cum a evoluat relația celor doi după finala de la Insula Iubirii

După ce inițial au plecat separat de pe insulă, Bianca și Marian și-au reconstruit treptat relația, demonstrând că sentimentele lor au rezistat provocărilor din timpul emisiunii.

Marian Grozavu a declarat recent, într-un videoclip pe TikTok, că nunta va avea loc anul viitor, stârnind entuziasm și curiozitate în rândul fanilor emisiunii.

Bianca și Marian își vor uni destinul anul viitor

Într-un videoclip recent de pe TikTok, Marian Grozavu a dezvăluit primele detalii despre nunta lor, anunțând că evenimentul va avea loc anul viitor. Pe lângă pregătiri, cei doi au discutat și despre modul în care vor să fie evenimentul, unul intim, cu familia și prietenii apropiați, dar și festiv, pentru a marca importanța acestui pas important din viața lor.

Uniformele școlare, dăunătoare sănătății copiilor. Fetele sunt mai afectate
Zece persoane reținute pentru finanțarea ilegală a partidelor și coruperea alegătorilor în alegerile din 28 septembrie
Bianca Dan și Marian Grozavu

Bianca Dan și Marian Grozavu. Sursa foto: Captură video Youtube

Bianca a mărturisit că simțea că scânteia pasiunii dintre ei se stinsese, că ajunseseră să se comporte mai mult ca niște colegi de cameră și că serviciul le ocupa întreaga atenție. În emisiune, Bianca a interacționat frecvent cu ispita Mattia, ceea ce l-a deranjat profund pe Marian atunci când a vizionat imaginile cu cei doi.

Marian a declarat că în prezent se ocupă de un inel pentru Bianca

Odată întorși acasă, Bianca și Marian au mărturisit că au reușit să își reconstruiască relația. Bianca a spus că așteaptă să fie cerută în căsătorie, după ce auzise că Marian discutase despre logodnă în emisiune.

Marian a dezvăluit că momentan lucrează la inelul pentru Bianca, dar nu poate oferi încă detalii despre modelul acestuia sau momentul exact al cererii.

