Ispita de la Insula Iubirii recunoaște dependența de telefon: Am avut sevraj

Ispita de la Insula Iubirii recunoaște dependența de telefon: Am avut sevrajInsula Iubirii. Sursa foto: Instagram
Pentru unele ispite, aventura din Thailanda a fost un test dificil. Mihaela Mincu, participantă la „Insula Iubirii 2025”, a mărturisit pentru Libertatea că lipsa telefonului i-a creat probleme neașteptate. „Pot să spun că a fost groaznic fără telefon mobil. Am realizat pe insulă că cea mai mare dependență a mea este telefonul. (…) Pot să spun că am avut sevraj la detoxul ăsta”, a explicat ea.

Cum a resimțit lipsa tehnologiei pe Insula iubirii

Deși a petrecut doar zece zile în show, Mihaela a simțit că nu se poate adapta fără acces la social media. Pe insulă a primit un telefon doar pentru fotografii, iar restricțiile i-au dat impresia că trăiește într-un experiment similar cu „Big Brother”.

Ca să reducă efectele, a folosit o tabletă doar pentru a asculta muzică. „Am ținut tableta doar la mine, ca să simt un gadget în mână”, a povestit fosta ispită.

Pentru ea, renunțarea la tehnologie a fost cel mai greu obstacol, mult mai dificil decât provocările clasice ale emisiunii.

Mihaela Mincu

Mihaela Mincu, ispita la Insula iubirii. Sursă foto: Facebook

Momentul reîntâlnirii cu telefonul

Mihaela a descris cu umor și emoție clipa în care și-a recuperat dispozitivul. „Telefoanele ni s-au luat brusc, cu o cutie. Nu am mai apucat să spun nici «pa», nici «la revedere». Când l-am primit înapoi am zis că l-am văzut pe Dumnezeu”, a mărturisit ea.

Fosta participantă a adăugat că izolarea a fost totală: nu exista televizor, nu știa cât e ceasul și nici în ce zi se află. „E o perioadă de acomodare. După câteva zile te obișnuiai și nu mai conta în ce zi ești”, a spus Mihaela.

Ea a explicat că timpul liber și l-a petrecut în apă, devenind „rățușca insulei”. Posibilitatea de a face cumpărături a apărut doar spre final, în cadrul unor întâlniri speciale. „Am primit și cadouri”, a adăugat aceasta.

Și-ar dori să devină prezentatoare TV

Chiar dacă experiența nu a fost ușoară, Mihaela afirmă că ar reveni la „Insula Iubirii”. De data aceasta, însă, nu în rolul de ispită, ci într-o ipostază complet diferită.

„Mi-ar plăcea să revin, dar ca prezentatoare. Aș vrea să trăiesc din nou atmosfera, dar altfel”, a declarat tânăra.

 

