Tentativă de jaf la casa unei ispite de la Insula Iubirii: Nu îmi mai simt picioarele

Fosta ispită de la Insula Iubirii, Dana Badea, a anunțat că cineva ar fi încercat să pătrundă în locuința sa. Bruneta a fost notificată pe telefonul mobil despre tentativa de efracție și a trăit clipe de panică în timp ce se afla în mașină. „Nu îmi mai simt picioarele”, a spus ea.

Pentru a se asigura că totul este în regulă, Dana a trimis-o pe mama ei la domiciliu, care a verificat situația și a liniștit-o. În acel moment, în casă nu se afla nimeni, însă tensiunea resimțită de fosta ispită de la Insula Iubirii a fost foarte mare.

„Mi-au apărut pe telefon încercări nereușite. Du-te până la ușă. Mi-a apărut că vrea să intre cineva în casă, multe încercări nereușite. Mi-a apărut că am deblocat eu ușa și eu sunt în mașină. Nu mai îmi simt picioarele”, a declarat Dana Badea, povestind cum a trăit momentele de groază.

Cunoscută pentru participarea la show-ul Insula Iubirii, Dana are o prezență activă pe rețelele sociale, unde interacționează cu mii de urmăritori. Totuși, viața publică vine și cu dezavantaje, iar incidentele legate de siguranța personală fac parte dintre acestea. Fosta ispită a spus că alarma primită a fost extrem de reală și i-a provocat o stare de anxietate puternică.

În trecut, Dana a avut o relație cu tiktokerul Alin, care s-a încheiat după ce acesta s-a întors la mama fiicei sale. În cadrul unui live pe TikTok, Dana a comentat despre perspectivele unei noi relații. În ultima vreme, aceasta a intrat live pe TikTok cu mai mulți bărbați, dar n-a spus dacă are o nouă relație sau nu.