Monden

Tentativă de jaf la casa unei ispite de la Insula Iubirii: Nu îmi mai simt picioarele

Tentativă de jaf la casa unei ispite de la Insula Iubirii: Nu îmi mai simt picioareleInsula Iubirii. Sursa foto Captură video
Din cuprinsul articolului

Fosta ispită de la Insula Iubirii, Dana Badea, a anunțat că cineva ar fi încercat să pătrundă în locuința sa. Bruneta a fost notificată pe telefonul mobil despre tentativa de efracție și a trăit clipe de panică în timp ce se afla în mașină. „Nu îmi mai simt picioarele”, a spus ea.

Clipe de panică pentru fosta ispită de la Insula Iubirii

Pentru a se asigura că totul este în regulă, Dana a trimis-o pe mama ei la domiciliu, care a verificat situația și a liniștit-o. În acel moment, în casă nu se afla nimeni, însă tensiunea resimțită de fosta ispită de la Insula Iubirii a fost foarte mare.

camere supraveghere

Sursa foto: Chernetskaya | Dreamstime.com

„Mi-au apărut pe telefon încercări nereușite. Du-te până la ușă. Mi-a apărut că vrea să intre cineva în casă, multe încercări nereușite. Mi-a apărut că am deblocat eu ușa și eu sunt în mașină. Nu mai îmi simt picioarele”, a declarat Dana Badea, povestind cum a trăit momentele de groază.

S-a speriat foarte tare

Cunoscută pentru participarea la show-ul Insula Iubirii, Dana are o prezență activă pe rețelele sociale, unde interacționează cu mii de urmăritori. Totuși, viața publică vine și cu dezavantaje, iar incidentele legate de siguranța personală fac parte dintre acestea. Fosta ispită a spus că alarma primită a fost extrem de reală și i-a provocat o stare de anxietate puternică.

Dana Badea

Dana Badea. Sursa foto Captură video

Dana Badea, despre o nouă relație

În trecut, Dana a avut o relație cu tiktokerul Alin, care s-a încheiat după ce acesta s-a întors la mama fiicei sale. În cadrul unui live pe TikTok, Dana a comentat despre perspectivele unei noi relații. În ultima vreme, aceasta a intrat live pe TikTok cu mai mulți bărbați, dar n-a spus dacă are o nouă relație sau nu.

„Tzancă cu două neveste, el nu?! Nu înțeleg chestia asta. E visul meu să fiu a doua”, a spus bruneta, făcând referire la situații asemănătoare din viața altor vedete.

