Fostă ispită de la Insula iubirii, în spatele gratiilor: Am avut această frică

București. Dana Badea, fosta ispită de la Insula Iubirii, a fost recent implicată într-un scandal de amploare. După ce și-a încheiat colaborarea cu show-ul de la Antena 1, Dana a devenit activă pe TikTok, unde împreună cu iubitul ei, Alin, a realizat provocări extreme care le-au adus probleme cu legea. În urma acestei situații, Dana a fost arestată, iar acum vorbește despre experiența traumatizantă a petrecut ore în spatele gratiilor, descriind perioada respectivă ca fiind un adevărat coșmar.

Dana Badea, cunoscută din sezoanele patru și cinci ale emisiunii „Insula Iubirii”, a făcut trecerea de la televiziune la platforma TikTok, unde a câștigat rapid notorietate prin provocările extrem de populare pe care le realiza alături de iubitul ei, Alin. Însă, această activitate nu a rămas fără consecințe, deoarece cei doi au fost acuzați de deranjarea liniștii și ordinii publice după un live pe TikTok care a atras atenția autorităților. Rezultatul a fost că Dana, Alin și alte patru persoane au fost trimise în judecată, iar recent au fost condamnați.

Instanța a decis ca Dana Badea și ceilalți inculpați să primească o pedeapsă de 10 luni și 20 de zile cu suspendare, doi ani de probă și 120 de zile de muncă în folosul comunității. Deși Dana se simte ușurată că a evitat închisoarea, ea a exprimat îngrijorare față de cele 120 de zile de muncă obligatorie în comunitate, considerând că aceasta reprezintă o provocare semnificativă.

Înainte de a primi sentința finală, Dana Badea a trecut printr-o experiență extrem de traumatizantă, fiind ținută în arest preventiv timp de 24 de ore. Bruneta a descris această perioadă ca fiind cea mai grea din viața sa, fiind profund afectată de condițiile precare din spatele gratiilor. Camera extrem de mică, în care a fost închisă alături de alte trei femei, și lipsa confortului au șocat-o profund. Experiența a fost atât de copleșitoare încât Dana a declarat că nu vrea să mai ajungă niciodată într-o astfel de situație și că face tot ce poate pentru a evita orice probleme viitoare cu legea.

Dana a recunoscut că frica a fost copleșitoare și că a experimentat pentru prima dată un atac de panică, o stare complet necunoscută pentru ea până în acel moment.

„Da, eu am avut această frică. Alin a zis că nu e o faptă atât de gravă, încât să mergem la pușcărie, dar mie mi-a fost teamă deoarece eu am fost o zi pe arest și pentru mine a fost un coșmar. Când am mers să ne judece și să ne zică dacă ne lasă în control judiciar sau în arest preventiv, eu am făcut atac de panică. Eu nu mai făcusem atac de panică în viața mea, eu nu am știut ce e ăla, a fost traumatizant pentru mine,” a mărturisit Dana, reflectând asupra efectelor devastatoare ale acestei experiențe.