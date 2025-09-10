Monden Motivele din spatele neînțelegerilor dintre Bianca și Maria, Insula Iubirii. Ce a declanșat conflictul între ele







Pe parcursul sezonului 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, în Thailanda, Bianca Dan și Maria Avram au părut inițial că sunt prietenie apropiate. Cele două concurente s-au conectat rapid după ce au ajuns în vila fetelor, stabilind o legătură specială și chiar un limbaj comun, pe care îl foloseau pentru a comunica discret cu ispitele masculine.

Totodată, obiceiul de a schimba bilețele între ele a evidențiat relația strânsă pe care și-au construit-o la începutul aventurii. Pentru a evita să fie surprinse de camere, cele două participante comunicau în șoaptă, fie în baie, pe plajă, în apă sau în cameră, astfel încât să nu dezvăluie identitatea persoanelor despre care discutau.

Ulterior, ele au explicat că această metodă a fost folosită în special la început, când nu se cunoșteau bine cu ispitele masculine și nu doreau să facă presupuneri eronate. Totuși, schimbul lor de mesaje codificate, șoptite sau scrise în nisip a continuat, permițându-le să împărtășească preferințele lor legate de ispitele masculine din concurs.

La unul dintre testimoniale, Bianca Dan a sugerat că între Maria și Cătălin există o legătură specială, asemănătoare unei conexiuni între suflete pereche din vieți anterioare. Această observație a stârnit o reacție vizibilă din partea Mariei, care, după ce a realizat că apropierea ei de Cătălin a fost făcută publică, a început să manifeste o atitudine mai rezervată.

În bonfire-ul final, când a fost întrebată despre comunicarea codificată și schimbul de bilețele, Maria a atribuit inițiativa Biancăi, evitând astfel să își asume responsabilitatea pentru această strategie comună.

După încheierea emisiunii, legătura dintre Maria și Bianca s-a întrerupt, în mare parte și din cauza faptului că Maria a revenit în Anglia, unde locuiește împreună cu Marius.

Bianca a oferit recent mai multe clarificări într-un videoclip postat pe TikTok. Aceasta a subliniat că nu intenționează să continue discuțiile despre alte persoane, menționând că atunci când și-a exprimat opiniile, nu a avut scopul de a judeca, ci doar și-a împărtășit punctul de vedere.

Bianca a dat exemplul momentelor când a fost criticată pentru că a comentat despre discuțiile dintre Maria și Ella, precizând că simpla exprimare a unei opinii nu echivalează cu o judecată.

Totodată, Bianca a explicat că este firesc ca oamenii să aibă și să își exprime propriile păreri, inclusiv cei care i-au scris aceste comentarii. În ceea ce o privește pe Maria, Bianca a recunoscut că are o părere despre ea, însă a ales să nu o dezvăluie public, considerând că este deja cunoscută de ambele părți. În plus, ea a adăugat că nu se supără pe felul în care Maria și-a exprimat punctul de vedere, considerând o reacție negativă ca fiind inutilă, a concluzionat ea, potrivit a1.ro.