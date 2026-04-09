Rinah Ahmetov, dezvăluiri despre relația cu Mircea Lucescu: El m-a învățat să beau vin, eu să cânte la karaoke

Miliardarul Rinat Ahmetov a vorbit despre relația sa cu Mircea Lucescu și a evocat momentele petrecute împreună la Șahtior Donețk. Totodată, a transmis și un mesaj pentru familia fosului antrenor.

Rinat Ahmetov a transmis un mesaj emoționant despre Mircea Lucescu, de la care a venit, joi, să-și ia rămas-bun. La Șahtior Donețk, cei doi au făcut echipă mai bine de un deceniu.

“Mircea Lucescu a fost prietenul meu, 12 ani am lucrat împreună, am cucerit 22 de trofee. Îmi amintesc când am câştigat Cupa UEFA. Mircea era foarte fericit şi avea drapelul României. Ar trebui să fiţi mândri că l-aţi avut pe Mircea Lucescu!”, a spus Ahmetov.

Miliardarul a declarat că legătura dintre ei a depășit cadrul profesional, fiind construită pe încredere și respect reciproc.

“Noi am început să lucrăm împreună, împărţeam şi durerea şi bucuria împreună şi am devenit mari prieteni. E un om foarte important în viaţa mea. Tot timpul am respectat viziunile lui Mircea Lucescu”, a mai spus afaceristul ucrainean.

Rinat Ahmetov a vorbit și despre episoadele dificile prin care au trecut împreună, inclusiv problemele de sănătate ale antrenorului.

“La Doneţk, Mircea a avut preinfarct, a fost operat şi toată noaptea am umblat în jurul spitalului de emoţii şi de stres. Când şi-a revenit am mers la el. A fost un moment memorabil pentru mine. Am mai fost aici după accidentul cu tramvaiul. M-aţi întrebat atunci dacă voi avea un alt antrenor. Am spus: Nu”, și-a amintit Ahmetov.

În același timp, omul de afaceri a oferit și detalii mai puțin cunoscute din viața lor de zi cu zi.

“Mircea Lucescu m-a învăţat să beau vin. După meciuri serveam vin alb cu el şi discutam despre meciuri. Iar eu l-am învăţat să cânte la karaoke. Nu prea ne ieşea, dar oricum încercam”, a povestit miliardarul.

Ahmetov a transmis un gând de solidaritate familiei și a vorbit cu respect despre soția antrenorului.

“Sufletul meu este alături de familia Lucescu. Pentru mine, ei sunt foarte apropiaţi. Cu doamna Neli am petrecut foarte mult timp împreună. Este doamnă modestă, elegantă. Toţi oamenii are au cunoscut-o la noi îmi amintesc cu mult respect”, a mai spus Ahmetov.

Referitor la cariera lui Răzvan Lucescu, Ahmetov a evidențiat evoluția și seriozitatea antrenorului. “Răzvan este pe un drum drept în fotbal. Răzvan are cu un trofeu mai mult decât Mircea la aceeaşi vârstă, înseamnă că e foarte bun. Este foarte serios. A luat cele mai bune calităţi de la Mircea. Sunt sigur că va ajunge foarte sus”, a spus el.

În final, Ahmetov a conturat profilul unui profesionist care a rămas implicat în fotbal până în ultimele momente.

“Consider că Mircea a avut o viaţă fericită. El nu putea fără muncă şi în principiu el a plecat dintre noi din păcate tot din terenul de fotbal. Sunt trist alături de fani, de jurnalişti. Condoleanţe”, a mai spus Ahmetov.