Monden

Dansul mirilor cu Maria și Marius Avram, concurenții de la Insula Iubirii

Dansul mirilor cu Maria și Marius Avram, concurenții de la Insula IubiriiSursa foto: Insula Iubirii/Facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Maria Avram, cunoscută din sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, a împărtășit recent un videoclip cu dansul mirilor de la nunta sa cu Marius, eveniment care a avut loc în urmă cu opt ani. Maria și Marius Avram au fost singurul cuplu căsătorit care a participat în sezonul 9 al emisiunii, acceptând provocarea pentru a-și testa relația.

Dansul mirilor cu Maria și Marius Avram, concurenții de la Insula Iubirii

Motivul principal pentru care au ales să intre în „Insula Iubirii” a fost dorința Mariei de a-i oferi lui Marius o șansă de a-i recâștiga încrederea, după ce bărbatul a fost infidel cu doi ani înainte de filmări.

Pe parcursul sezonului, atât Maria, cât și Marius, au fost tentați, fiecare urmându-și propriile sentimente. Într-un moment tensionat, Marius a fost surprins sărutându-se cu ispita Oana Monea, reacție declanșată după ce a văzut imagini cu Maria schimbând mesaje cu ispita Cătălin.

Astfel, experiența celor doi în cadrul emisiunii a evidențiat provocările cuplurilor care încearcă să depășească momentele dificile din relație, într-un cadru intens și plin de tentații.

Cine merg încet e împușcat, în dictatura din SUA. Cel mai așteptat film al toamnei
Cine merg încet e împușcat, în dictatura din SUA. Cel mai așteptat film al toamnei
Furtuni și vijelii în România. Cod galben de vreme severă pentru aproape jumătate de țară
Furtuni și vijelii în România. Cod galben de vreme severă pentru aproape jumătate de țară

Marius și Oana au început să se comporte ca un cuplu

Marius a observat că soția lui, Maria, nu și-a asumat pe deplin sentimentele care păreau să se contureze între ea și Cătălin. În urma acestei situații, el a ales să își dea jos verigheta și să își exprime liber sentimentele față de Oana Monea.

Marius și Oana au început să se comporte ca un cuplu, iar imaginile surprinse au lăsat-o pe Maria vizibil afectată. În timpul „dream date-ului”, Maria s-a sărutat cu Cătălin, sperând să nu fie observată. Totuși, în timpul întâlnirii finale la bonfire, ea i-a oferit lui Marius explicații legate de gestul său.

Chiar dacă au greșit în timpul emisiunii „Insula Iubirii”, au decis să se împace

 

Deși la un moment dat au ales drumuri separate în timpul emisiunii „Insula Iubirii”, Maria și Marius au decis, după ce s-au întors acasă, să reconstruiască legătura dintre ei, punând iubirea pe primul loc.

După încheierea sezonului nouă al show-ului, Maria a vorbit despre relația sa cu Marius, despre urcușurile și coborâșurile prin care au trecut împreună, despre momentele dificile, dar și despre forța care i-a menținut uniți.

„Anii au trecut peste noi cu bucurii și dureri, cu zâmbete și lacrimi, cu critici și aprecieri… și totuși, firul care ne leagă nu s-a rupt niciodată! Am rămas aici, unul lângă altul, chiar și atunci când viața a încercat să ne doboare (...). Astăzi știm că iubirea adevărată nu e doar pasiune, ci și răbdare, iertare, grijă și lupta de a rămâne împreună, chiar și atunci când totul pare pierdut...”,a transmis Maria, după finala Insula Iubirii sezonul 9.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:19 - Cehia va expulza un diplomat din Belarus, acuzat de spionaj. Cazul are legături și în România
12:07 - Cine merg încet e împușcat, în dictatura din SUA. Cel mai așteptat film al toamnei
12:00 - România între spioni, profeți și analfabeți. Contrapunct la 12:00
11:52 - Fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova, audiat la DIICOT
11:44 - Dictatorul comunist Maduro schimbă calendarul: Crăciunul, în octombrie
11:37 - De ce s-a despărțit Dan Bittman de Liliana. „Prea multă libertate nu e bună”

Proiecte speciale