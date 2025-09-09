Monden Dansul mirilor cu Maria și Marius Avram, concurenții de la Insula Iubirii







Maria Avram, cunoscută din sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, a împărtășit recent un videoclip cu dansul mirilor de la nunta sa cu Marius, eveniment care a avut loc în urmă cu opt ani. Maria și Marius Avram au fost singurul cuplu căsătorit care a participat în sezonul 9 al emisiunii, acceptând provocarea pentru a-și testa relația.

Motivul principal pentru care au ales să intre în „Insula Iubirii” a fost dorința Mariei de a-i oferi lui Marius o șansă de a-i recâștiga încrederea, după ce bărbatul a fost infidel cu doi ani înainte de filmări.

Pe parcursul sezonului, atât Maria, cât și Marius, au fost tentați, fiecare urmându-și propriile sentimente. Într-un moment tensionat, Marius a fost surprins sărutându-se cu ispita Oana Monea, reacție declanșată după ce a văzut imagini cu Maria schimbând mesaje cu ispita Cătălin.

Astfel, experiența celor doi în cadrul emisiunii a evidențiat provocările cuplurilor care încearcă să depășească momentele dificile din relație, într-un cadru intens și plin de tentații.

Marius a observat că soția lui, Maria, nu și-a asumat pe deplin sentimentele care păreau să se contureze între ea și Cătălin. În urma acestei situații, el a ales să își dea jos verigheta și să își exprime liber sentimentele față de Oana Monea.

Marius și Oana au început să se comporte ca un cuplu, iar imaginile surprinse au lăsat-o pe Maria vizibil afectată. În timpul „dream date-ului”, Maria s-a sărutat cu Cătălin, sperând să nu fie observată. Totuși, în timpul întâlnirii finale la bonfire, ea i-a oferit lui Marius explicații legate de gestul său.

Deși la un moment dat au ales drumuri separate în timpul emisiunii „Insula Iubirii”, Maria și Marius au decis, după ce s-au întors acasă, să reconstruiască legătura dintre ei, punând iubirea pe primul loc.

După încheierea sezonului nouă al show-ului, Maria a vorbit despre relația sa cu Marius, despre urcușurile și coborâșurile prin care au trecut împreună, despre momentele dificile, dar și despre forța care i-a menținut uniți.