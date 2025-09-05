Monden Un nou cuplu după Insula Iubirii. Ispitele care au atras toate privirile







Finala sezonului 9 din Insula Iubirii, emisiune dfizată pe Antena 1, a adus nu doar emoții pe ecran, ci și o mare surpriză. Ispitele Dan Dumitraș și Mihaela Mincu au atras toate privirile miercuri seara, la Berăria H, după ce au apărut ținându-se de mână, gest care a alimentat imediat speculațiile privind o posibilă relație, potrivit Cancan.

Finalul sezonului 9 din Insula Iubirii a reunit concurenți, ispite și fani ai show-ului într-un cadru festiv. În timp ce majoritatea invitaților au ales să vină în grupuri sau în perechi de prieteni, surpriza serii a fost oferită de ispita Dan Dumitraș și colega sa, Mihaela Mincu. Cei doi au intrat ținându-se de mână, un detaliu care a atras imediat atenția și a alimentat discuțiile despre o posibilă relație între ei.

Deși nu au făcut nicio declarație oficială, limbajul nonverbal și complicitatea vizibilă dintre cei doi au lăsat impresia unei legături speciale.

Evenimentul organizat la Berăria H a fost marcat de energie și emoții intense, având în vedere finalul spectaculos al sezonului. Publicul a avut ocazia să urmărească epilogul unei ediții pline de tensiuni, despărțiri și răsturnări de situație. În acest cadru, apariția celor două ispite într-o ipostază romantică a devenit rapid un punct central al serii.

Potrivit Cancan, o altă ispită care a început o nouă relație după Insula Iubirii este Teo Costache, unul dintre cei mai discutați bărbați din sezonul 9. În timpul filmărilor din Thailanda, acesta a reușit să atragă atenția publicului după ce a cucerit-o pe Ella Vișan. Teo Costache și-a refăcut viața sentimentală alături de o altă femeie cunoscută în lumea mondenă, Teodora Bănică, fosta concurentă de la „Casa Iubirii”.

Ella Vișan și Andrei Lemnaru au părăsit separat competiția Insula Iubirii 2025. Legătura lui cu ispita Andrușca s-a destrămat rapid, la fel cum s-a întâmplat și cu idila concurentei alături de ispita Teo.

Tot în finala difuzată miercuri aseară s-a dezvăluit că Marius Avram a părăsit insula împreună cu Oana Monea, însă ulterior s-a împăcat cu soția sa, Maria. Într-o întorsătură neașteptată, Marian Grozavu se pregătește să o ceară în căsătorie pe Bianca Dan, după experiența din Insula Iubirii 2025.