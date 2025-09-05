Un nou cuplu după Insula Iubirii. Ispitele care au atras toate privirile
- Andreea Răzmeriță
- 5 septembrie 2025, 15:34
Finala sezonului 9 din Insula Iubirii, emisiune dfizată pe Antena 1, a adus nu doar emoții pe ecran, ci și o mare surpriză. Ispitele Dan Dumitraș și Mihaela Mincu au atras toate privirile miercuri seara, la Berăria H, după ce au apărut ținându-se de mână, gest care a alimentat imediat speculațiile privind o posibilă relație, potrivit Cancan.
Un nou cuplu după Insula Iubirii 2025
Finalul sezonului 9 din Insula Iubirii a reunit concurenți, ispite și fani ai show-ului într-un cadru festiv. În timp ce majoritatea invitaților au ales să vină în grupuri sau în perechi de prieteni, surpriza serii a fost oferită de ispita Dan Dumitraș și colega sa, Mihaela Mincu. Cei doi au intrat ținându-se de mână, un detaliu care a atras imediat atenția și a alimentat discuțiile despre o posibilă relație între ei.
Deși nu au făcut nicio declarație oficială, limbajul nonverbal și complicitatea vizibilă dintre cei doi au lăsat impresia unei legături speciale.
Evenimentul pentru marea finalaă a avut loc în Berăria H
Evenimentul organizat la Berăria H a fost marcat de energie și emoții intense, având în vedere finalul spectaculos al sezonului. Publicul a avut ocazia să urmărească epilogul unei ediții pline de tensiuni, despărțiri și răsturnări de situație. În acest cadru, apariția celor două ispite într-o ipostază romantică a devenit rapid un punct central al serii.
Potrivit Cancan, o altă ispită care a început o nouă relație după Insula Iubirii este Teo Costache, unul dintre cei mai discutați bărbați din sezonul 9. În timpul filmărilor din Thailanda, acesta a reușit să atragă atenția publicului după ce a cucerit-o pe Ella Vișan. Teo Costache și-a refăcut viața sentimentală alături de o altă femeie cunoscută în lumea mondenă, Teodora Bănică, fosta concurentă de la „Casa Iubirii”.
Cum s-a terminat marea finala din Insula Iubirii
Ella Vișan și Andrei Lemnaru au părăsit separat competiția Insula Iubirii 2025. Legătura lui cu ispita Andrușca s-a destrămat rapid, la fel cum s-a întâmplat și cu idila concurentei alături de ispita Teo.
Tot în finala difuzată miercuri aseară s-a dezvăluit că Marius Avram a părăsit insula împreună cu Oana Monea, însă ulterior s-a împăcat cu soția sa, Maria. Într-o întorsătură neașteptată, Marian Grozavu se pregătește să o ceară în căsătorie pe Bianca Dan, după experiența din Insula Iubirii 2025.
