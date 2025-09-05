Social Un japonez de 102 de ani a escaladat Muntele Fuji și a intrat în Casa Recordurilor







Muntele Fuji a fost cucerit luna trecută de Kokichi Akuzawa, un japonez în vârstă de 102 ani, care a intrat astfel în Cartea Recordurilor ca cea mai în vârstă persoană ce a reușit ascensiunea celui mai înalt munte din Japonia. Alături de fiica sa, nepoata și câțiva prieteni, Akuzawa a atins vârful de 3.776 de metri pe 5 august, după ce aproape renunțase la jumătatea drumului, potrivit AP.

Reușita lui Kokichi Akuzawa a fost validată oficial de Cartea Recordurilor, confirmându-se că, la 102 ani, a devenit cea mai vârstnică persoană care a urcat pe Fuji. Ascensiunea sa a avut loc în condiții deloc ușoare: grupul a campat două nopți pe traseu, iar Akuzawa, care are probleme de auz și un istoric medical complicat, a fost nevoit să își depășească limitele fizice.

„Am fost foarte tentat să renunț la jumătatea drumului”, a mărturisit el, menționând că încurajările primite l-au ajutat să continue.

Aceasta nu este prima dată când Akuzawa a intrat în istorie prin alpinism. La 96 de ani, el deținea deja titlul pentru cel mai vârstnic om care a urcat Fuji. Între timp, s-a confruntat cu probleme cardiace, o cădere serioasă și chiar zona zoster, dar nu a abandonat pasiunea pentru munte.

Performanța octogenarului a fost posibilă datorită unui plan bine pus la punct și a unei echipe unite. Însoțit de fiica sa Motoe, o japoneză de 70 de ani, nepoata și soțul acesteia, dar și de patru prieteni alpiniști, Akuzawa a reușit să își împartă efortul în etape, campând succesiv înainte de atacul final către vârf. Deși Fuji este considerat un munte accesibil pentru alpiniștii amatori, vârsta și condiția fizică au făcut ascensiunea mult mai solicitantă pentru veteran.

„Nu m-am simțit niciodată atât de slab. Nu aveam dureri, dar mă întrebam mereu de ce eram atât de lent, de ce nu aveam energie”, a povestit el ulterior. Familia sa a subliniat că succesul a fost posibil doar prin solidaritatea grupului, fiecare membru având un rol în susținerea sa fizică și morală.

Muntele Fuji a rămas o constantă în viața lui Akuzawa, care s-a urcat pe munți încă din tinerețe. Fost inginer și ulterior specialist în inseminarea artificială a animalelor, a lucrat până la 85 de ani, dar alpinismul a fost mereu pasiunea sa.

„Mă cațăr pentru că îmi place. Este ușor să-ți faci prieteni pe munte”, a spus el. În ultimii ani, japonezul s-a orientat spre ascensiuni în grup, lăsând în urmă perioada alpinismului solo.