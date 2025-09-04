Social O comoară veche de 10 milioane de ani, în România. Turiștii din Asia sunt înnebuniți să o viziteze







România ascunde numeroase locuri spectaculoase, însă Peștera Meziad, din județul Bihor, este unul dintre acele locuri care i-au fascinat pe speologi, geologi și biologi din întreaga lume.

Aflat în Munții Pădurea Craiului, acest sit natural de importanță națională este vizitat anual de mii de turiști români și străini, atrași de frumusețea formațiunilor subterane, de bogăția faunei și de istoria unică a locului.

Peștera a devenit o rezervație speologică și monument al naturii, fiind considerată una dintre cele mai spectaculoase destinații turistice din Munții Apuseni.

Peștera Meziad are o lungime impresionantă de 4.750 de metri, fiind printre cele mai întinse din România. Este alcătuită din mai multe niveluri subterane, cu galerii de diferite dimensiuni și săli spectaculoase, care atrag specialiști și turiști din întreaga lume.

Gura de intrare în peșteră este situată la o altitudine de 297 de metri.

Deschiderea este impresionantă: are o înălțime de 16 metri și o lățime de 10 metri, oferind vizitatorilor un prim contact vizual deosebit.

Peștera a fost descrisă pentru prima dată în anul 1863 de către Adolf Schmidl, un cunoscut geograf austriac. La începutul secolului XX, exploratorul Czárán Gyula a cartografiat și documentat integral interiorul peșterii, punând bazele cercetărilor moderne. În anii următori, locul a atras interesul cercetătorilor din întreaga Europă.

În 1921, biologul Bokor a studiat pentru prima dată fauna cavernicolă din Meziad, iar în 1929, reputații savanți Jeannel și Emil Racoviță, părintele biospeologiei, au publicat lucrări importante despre ecosistemul subteran unic al peșterii.

Peștera Meziad este renumită pentru fauna sa cavernicolă. Aici trăiesc colonii numeroase de lilieci, printre care se remarcă Miniopterus schreibersii, o specie protejată la nivel european. Condițiile constante de temperatură și umiditate fac ca peștera să fie un mediu ideal pentru hibernarea acestor mamifere nocturne.

Pe lângă lilieci, specialiștii au identificat în interiorul peșterii fluturi cavernicoli unici pentru zona Europei de Est, păianjeni rari și alte specii endemice, crustacee subterane adaptate la lipsa luminii și gândaci troglobionți. Astfel, Meziad este considerată o adevărată bijuterie biospeologică, care atrage biologi din întreaga lume.

Un alt motiv pentru care Peștera Meziad a devenit celebră este varietatea galeriilor și formațiunilor naturale spectaculoase. Printre cele mai cunoscute se numără Galeria Gurilor, Galeria Prăbușirilor, Galeria Tulnicului, Sala Turnurilor și Sala Oaselor. Peștera este un adevărat muzeu al naturii, iar diversitatea formațiunilor sale face din vizită o experiență memorabilă.

Potrivit experților, Peștera Meziad are o vechime estimată la peste 10 milioane de ani. Procesul de formare a fost determinat de eroziunea calcarului de către apele subterane, fenomen care a dus la apariția sălilor și galeriilor impresionante.

Această vechime geologică o face un obiectiv important nu doar pentru turism, ci și pentru studiile despre evoluția reliefului și a ecosistemelor carstice din România.

Pentru cei care doresc să viziteze Peștera Meziad, accesul este relativ facil, iar traseul oferă priveliști spectaculoase asupra Munților Apuseni. Drumul principal este pe DN E-79 (DN 76), ruta dintre Oradea și Vârfuri, cu ramificație spre Beiuș prin centrul orașului. Din Beiuș, se urmează șoseaua Roșia (Borod) – Aleșd, iar apoi drumul spre satul Remetea.

Din Beiuș până în Remetea sunt aproximativ 6 kilometri, iar de la Remetea până la satul Meziad mai sunt circa 3 kilometri. Ultima porțiune se parcurge pe un drum forestier accesibil turiștilor. Zona este bine semnalizată, iar autoritățile locale au investit în infrastructura turistică pentru a facilita accesul vizitatorilor.

Cei care ajung la Peștera Meziad pot explora și alte obiective turistice din Munții Pădurea Craiului și Munții Apuseni, precum Peștera Urșilor, una dintre cele mai spectaculoase din România, aflată la aproximativ 40 de kilometri distanță, Cetatea Finiș, un sit istoric important, Stațiunea Stâna de Vale, cunoscută pentru traseele montane și peisajele pitorești, sau Defileul Crișului Negru, ideal pentru drumeții și sporturi de aventură. Vizitarea Peșterii Meziad poate fi parte a unei vacanțe mai ample în zona Apusenilor.

Peștera Meziad a devenit un punct de atracție nu doar pentru turiștii români, ci și pentru vizitatorii din Europa, Asia și America. Popularitatea ei a crescut datorită cercetărilor internaționale efectuate de specialiști, evenimentelor speologice organizate anual, promovării în ghidurile turistice globale și faunei unice. Este, de asemenea, o destinație preferată pentru fotografii de natură și documentare științifice.

Localnicii păstrează mai multe legende legate de Peștera Meziad, iar una dintre cele mai cunoscute este Legenda Seminței de Grâu. Potrivit acesteia, în vremuri străvechi, oamenii trăiau în interiorul peșterii, vânau și se adăposteau în sălile subterane. O tânără pe nume Florica ar fi zărit o pasăre care a scăpat o sămânță de grâu chiar la gura peșterii. Curioasă, a plantat-o, iar aceasta a crescut și a rodit. Descoperind cât de hrănitor era grâul, oamenii au început să cultive cereale, iar comunitatea a ieșit din peșteră și a construit primele colibe.

Legenda este transmisă din generație în generație și simbolizează începutul agriculturii în zona Munților Apuseni.