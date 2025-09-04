Monden Bianca de la Insula Iubirii ar fi gravidă. Gesturile care a dat-o de gol







Sezonul 9 al reality-show-ului „Insula Iubirii” a ajuns la final, aducând cu sine un deznodământ surprinzător pentru telespectatori. Bianca Dan și Marian Grozavu, care au participat la emisiune pentru a-și testa relația, au părăsit separat Thailanda, semn că legătura lor se încheiase. Totuși, după încheierea filmărilor, Marian a continuat să își manifeste interesul față de partenera sa Teodora depunând eforturi pentru a o recâștiga.

În prezent, cei doi formează din nou un cuplu, spre uimirea fanilor emisiunii. Speculațiile nu au întârziat să apară în mediul online, unde mai mulți urmăritori sugerează că Bianca ar fi însărcinată, motiv pentru care, în opinia lor, ar putea explica și împăcarea neașteptată.

În timpul filmărilor desfășurate în România, Bianca a părăsit platoul în timpul testimonialelor, invocând o stare de disconfort. Aceasta i-a transmis lui Marian că are picioarele umflate și că nu se simte bine, moment care a stârnit speculații în rândul urmăritorilor emisiunii, unii sugerând că ar putea fi vorba despre o posibilă sarcină.

Un comentator a scris pe social media: „E gravidă??. E sigur gravidă”. Altcineva a spus: „ Parcă mi se rupe sufletul. Șocantă tranziția… sper că nu e gravidă și a rămas de conjunctură”.

Finalul parcursului emoțional al Biancăi și al lui Marian de la Insula Iubiri a fost marcat de tensiune, în timpul ceremoniei focului, momentul în care cuplurile confruntă realitatea relației lor după perioada petrecută separat.

Gazda emisiunii, Radu Vâlcan, le-a prezentat celor doi imagini relevante din timpul emisiunii, surprinse în vilele participanților. Pe de o parte, s-au evidențiat apropierea vizibilă dintre Bianca și ispita Mattia, iar pe de altă parte, tentativele discrete ale lui Marian de reface legătura cu ispita Teodora.

Spre deosebire de Bianca, care a fost deschisă emoțional și s-a implicat în interacțiunea cu Mattia, Marian a părut reținut, temându-se să nu își afecteze imaginea publică.

Bianca, în schimb, a lăsat loc exprimării sentimentelor, ajungând să dezvolte o legătură profundă cu Mattia, semn că experiența trăită în emisiune a pus relația de cuplu sub o presiune reală.

După încheierea filmărilor de la ceremonia focului, cei doi au decis să părăsească insula separat. Cu toate acestea, la scurt timp, s-au reîntâlnit în vila fetelor, unde Marian a încercat să o recâștige pe partenera sa. Demersul său a avut succes, iar la întoarcerea în România, cei doi au revenit împreună, în calitate de cuplu, scriu cei de la cancan.ro.