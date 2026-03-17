Vestea momentului la Hollywood. Annabelle Wallis, iubita actorului român Sebastian Stan, ar fi însărcinată

Monden

Comentează știrea
Sebastian Stan și iubita sa se pregătesc să devină părinți.
Din cuprinsul articolului

Annabelle Wallis, iubita actorului român Sebastian Stan, ar fi însărcinată cu primul copil, relatează TMZ. Cuplul nu a confirmat oficial informația.

Actrița Annabelle Wallis, cunoscută publicului pentru rolul din serialul “Peaky Blinders”, ar fi însărcinată cu primul copil. Informația a fost publicată de TMZ, care citează surse apropiate cuplului. Potrivit acestora, partenerul vedetei, actorul Sebastian Stan, se pregătește să devină tată.

Cei doi nu au confirmat oficial vestea. De asemenea, detalii precum data nașterii sau sexul copilului nu au fost făcute publice.

Relația dintre Annabelle Wallis și Sebastian Stan a devenit publică în 2022

Annabelle Wallis și Sebastian Stan au fost văzuți împreună pentru prima dată în 2022, în timpul unei vacanțe în Grecia. De atunci, relația lor s-a desfășurat discret, departe de atenția constantă a presei.

Stan a declarat, într-un interviu acordat Vanity Fair, de ce preferă această abordare. „Simt că este foarte dificil în zilele noastre să mai ai orice fel de intimitate”, a spus actorul român stabilit în SUA. Totodată, el a mai declarat că relația lor nu este ceva despre care vreunul dintre ei „să vorbească public”.

Sebastian Stan, Annabelle Wallis.

Ambii actori au proiecte importante în curs

Anul acesta se anunță unul încărcat pentru ambii actori. Sebastian Stan se pregătește pentru lansarea a două producții cinematografice, „Fjord” și „Avengers: Doomsday”.

În paralel, Annabelle Wallis va putea fi văzută alături de Jason Statham în filmul de acțiune „Mutiny”, programat pentru lansare în luna august.

Cariera celor doi actori continuă să evolueze

Annabelle Wallis a devenit cunoscută pentru rolul Grace Burgess din „Peaky Blinders” și pentru interpretarea lui Jane Seymour din serialul „The Tudors”. De partea cealaltă, Sebastian Stan și-a început ascensiunea în 2007, când a jucat rolul Carter Baizen în „Gossip Girl”, producție în care a apărut alături de actori precum Blake Lively.

Sebastian Stan s-a născut pe 13 august 1982, la Constanța. S-a mutat în Statele Unite încă din adolescență.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale