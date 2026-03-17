Vestea momentului la Hollywood. Annabelle Wallis, iubita actorului român Sebastian Stan, ar fi însărcinată

Annabelle Wallis, iubita actorului român Sebastian Stan, ar fi însărcinată cu primul copil, relatează TMZ. Cuplul nu a confirmat oficial informația.

Actrița Annabelle Wallis, cunoscută publicului pentru rolul din serialul “Peaky Blinders”, ar fi însărcinată cu primul copil. Informația a fost publicată de TMZ, care citează surse apropiate cuplului. Potrivit acestora, partenerul vedetei, actorul Sebastian Stan, se pregătește să devină tată.

Cei doi nu au confirmat oficial vestea. De asemenea, detalii precum data nașterii sau sexul copilului nu au fost făcute publice.

Annabelle Wallis și Sebastian Stan au fost văzuți împreună pentru prima dată în 2022, în timpul unei vacanțe în Grecia. De atunci, relația lor s-a desfășurat discret, departe de atenția constantă a presei.

Stan a declarat, într-un interviu acordat Vanity Fair, de ce preferă această abordare. „Simt că este foarte dificil în zilele noastre să mai ai orice fel de intimitate”, a spus actorul român stabilit în SUA. Totodată, el a mai declarat că relația lor nu este ceva despre care vreunul dintre ei „să vorbească public”.

Anul acesta se anunță unul încărcat pentru ambii actori. Sebastian Stan se pregătește pentru lansarea a două producții cinematografice, „Fjord” și „Avengers: Doomsday”.

În paralel, Annabelle Wallis va putea fi văzută alături de Jason Statham în filmul de acțiune „Mutiny”, programat pentru lansare în luna august.

Annabelle Wallis a devenit cunoscută pentru rolul Grace Burgess din „Peaky Blinders” și pentru interpretarea lui Jane Seymour din serialul „The Tudors”. De partea cealaltă, Sebastian Stan și-a început ascensiunea în 2007, când a jucat rolul Carter Baizen în „Gossip Girl”, producție în care a apărut alături de actori precum Blake Lively.

Sebastian Stan s-a născut pe 13 august 1982, la Constanța. S-a mutat în Statele Unite încă din adolescență.