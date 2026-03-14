O femeie din SUA care a ales să devină „mamă singură” a aflat că fiica sa are zeci de frați: La început a fost copleșitor

O femeie din Los Angeles, care a ales să devină „mamă singură prin alegere”, a aflat la un an după nașterea fiicei sale că micuța are zeci de frați vitregi concepuți cu același donator de spermă, potrivit DailyMail.

Jess Nuremberg, în vârstă de 44 de ani, a decis să apeleze la o bancă de spermă pentru a avea un copil, după ce relația ei de lungă durată s-a încheiat, iar șansele de a deveni mamă păreau să se diminueze. Ea a ales un donator prin intermediul unei bănci de spermă, convinsă că profilul acestuia se potrivește valorilor sale.

La vârsta de 33 de ani, femeia și-a congelat 34 de ovule, în speranța că astfel va avea mai mult timp pentru a deveni mamă. Câțiva ani mai târziu, când a decis să le folosească, a constatat că niciunul dintre primele ovule decongelate nu a dus la obținerea unor embrioni viabili.

Hotărâtă să devină mamă, femeia a trecut prin șase proceduri de fertilizare in vitro (FIV). În cele din urmă, medicii au obținut trei embrioni sănătoși folosind spermatozoizii donatorului ales, iar primul embrion implantat a dus la o sarcină reușită în 2023.

În mai 2024, femeia a născut o fetiță sănătoasă, pe nume Kaia. La scurt timp, după ce s-a alăturat unui grup de pe Facebook al familiilor care au folosit același donator, a aflat că fiica ei are 47 de frați vitregi, majoritatea de vârste apropiate.

„La început a fost copleșitor, dar după ce am cunoscut celelalte mame am început să formăm conexiuni reale. Fiica mea poate nu are frați în aceeași casă, dar are o adevărată comunitate de frați vitregi”, a povestit femeia.

În Statele Unite nu există o limită legală strictă privind numărul de copii concepuți cu sperma aceluiași donator, însă băncile de spermă își stabilesc, de regulă, propriile limite interne.

Unele discuții online arată că anumite bănci ar putea permite până la aproximativ 80 de copii proveniți de la același donator.