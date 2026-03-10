Copiii sub 16 ani din Marea Britanie scapă de interdicția pe rețelele sociale

Parlamentarii britanici au respins propunerea de a interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, alegând în schimb să ofere miniștrilor puteri mai flexibile pentru a limita utilizarea platformelor online, potrivit BBC. Modelul australian, introdus la sfârșitul anului trecut, interzice copiilor sub 16 ani accesul la TikTok, Instagram sau Snapchat, fiind primul stat care a adoptat o astfel de măsură.

În Marea Britanie, ideea unor restricții similare a fost susținută de mai mulți membri ai Camerei Lorzilor, însă Camera Comunelor a respins amendamentul.

Printre susținătorii interdicției se află actorul Hugh Grant, în timp ce organizația National Society for the Prevention of Cruelty to Children și tatăl adolescentei Molly Russell, care s-a sinucis după ce a vizionat conținut dăunător online, au avertizat că o interdicție totală ar putea avea efecte contrare, împingând copiii către zone mai puțin sigure ale internetului.

Amendamentul care propunea interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani a fost introdus ca parte a proiectului de lege Children’s Wellbeing and Schools Bill.

Ministrul educației, Olivia Bailey, a susținut respingerea propunerii, pledând pentru o abordare mai flexibilă și pentru soluții care să permită copiilor o experiență online mai sigură și mai sănătoasă.

Guvernul britanic a lansat o consultare publică pentru a stabili pașii următori, luând în calcul introducerea unei vârste minime pentru utilizarea rețelelor sociale și dezactivarea unor funcții considerate adictive, precum autoplay. Planul alternativ ar urma să ofere secretarului pentru știință, Liz Kendall, puterea de a restricționa sau interzice accesul minorilor la anumite servicii de social media și la chatboți, limitarea funcțiilor dăunătoare sau adictive și utilizarea VPN-urilor de către minori, precum și ajustarea vârstei consimțământului digital.

Propunerea Camerei Lorzilor a fost respinsă cu majoritate clară, deși peste 100 de deputați laburiști s-au abținut. Sadik Al-Hassan, deputat laburist de North Somerset, a declarat că „dacă rețelele sociale ar fi un medicament, ar fi interzise”, punând accent pe impactul negativ al platformelor.

„Refuzul guvernului de a se angaja pentru interzicerea rețelelor sociale dăunătoare nu este suficient. Familiile au nevoie de garanții concrete acum”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Liberal Democraților pentru educație, Munira Wilson.