TikTok: Erorile şi întreruperile au fost cauzate de o pană de curent într-un centru de date

TikTok SUA, aflat sub control majoritar american, a transmis că erorile şi întreruperile recente de conţinut au fost cauzate de o pană de curent într-un centru de date şi a respins acuzaţiile privind cenzurarea discursurilor politice, potrivit CNBC.

Utilizatorii au semnalat dificultăți în funcționarea conturilor după ce aplicația a trecut la o nouă structură de tip joint venture, creată în contextul presiunilor politice legate de fostul control chinez. În paralel, pe platformă au circulat postări virale care acuzau TikTok că ar bloca anumite poziții politice sau chiar utilizarea cuvântului „Epstein” în mesaje private.

Potrivit CNBC, mesajele care conțin numele „Epstein” generează într-adevăr o eroare tehnică, însă instituția media nu a putut confirma existența unei cenzuri politice mai ample. Reprezentanții TikTok au declarat că utilizarea numelui nu este interzisă și că problema este analizată de echipele tehnice.

Controversa a fost amplificată după ce biroul guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, a susținut că ar fi identificat cazuri în care conținut critic la adresa președintelui Donald Trump ar fi fost limitat. În acest context, guvernatorul a cerut Departamentului de Justiție al Californiei să analizeze dacă platforma a încălcat legislația statului, fără a prezenta dovezi concrete.

În paralel, TikTok a anunțat că lucrează la remedierea „eșecului sistemic în lanț” apărut după pana de curent, care a dus la încărcări lente, afișarea temporară a unor vizualizări „0” și erori la publicarea videoclipurilor.

În același timp, compania a subliniat că imaginile și videoclipurile legate de incidentul ICE din Minnesota sunt disponibile pe platformă încă de sâmbătă, respingând ideea unei intervenții deliberate asupra conținutului.

Problemele apar într-un context de reorganizare pentru TikTok, care anul trecut se confrunta cu riscul suspendării în Statele Unite. Platforma a continuat să funcționeze după ce ByteDance a acceptat să transfere controlul către un consorțiu condus de investitori americani, păstrând o participație de 19,9%, în timp ce investitori precum Oracle, Silver Lake și MGX dețin restul de 80,1%.

Oficialii TikTok afirmă că investigațiile interne continuă și că toate problemele semnalate sunt legate exclusiv de infrastructura tehnică.