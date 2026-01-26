Furtună de iarnă extremă în SUA. Peste un milion de oameni fără curent și peste 10.000 de zboruri anulate

O furtună de iarnă deosebit de puternică a afectat duminică vaste regiuni din estul și sudul Statelor Unite, lăsând peste un milion de clienți fără energie electrică și provocând anularea a peste 10.000 de zboruri, potrivit datelor centralizate de autorități și platforme specializate.

Fenomenul meteorologic, caracterizat prin ninsori abundente, lapoviță, ploi înghețate și temperaturi extrem de scăzute, s-a extins până în vestul statului New Mexico și a cuprins aproximativ două treimi din estul țării, potrivit Reuters.

La ora locală 14:16 (21:16 ora României), peste un milion de consumatori erau afectați de pene de curent, conform platformei PowerOutage.us. Cele mai multe întreruperi au fost raportate în Tennessee, cu cel puțin 330.000 de clienți fără electricitate, urmat de Mississippi și Louisiana, fiecare cu peste 100.000 de consumatori afectați.

Printre alte state care au raportat întreruperi semnificative se numără Texas, Kentucky, Georgia, Virginia de Vest și Alabama.

Furtuna a avut un impact major și asupra traficului aerian. Potrivit site-ului FlightAware, peste 10.800 de zboruri programate pentru duminică au fost anulate în SUA, după ce sâmbătă fuseseră deja anulate peste 4.000. Presa americană notează că un asemenea volum de anulări într-o singură zi nu a mai fost înregistrat de la pandemia de COVID-19.

Aeroportul Național Ronald Reagan din Washington, D.C. a anunțat anularea tuturor zborurilor de duminică, decizie luată de companiile aeriene. Datele FlightAware indică faptul că în mai multe aeroporturi din marile zone metropolitane – inclusiv New York, Philadelphia și Charlotte – peste 80% din cursele programate au fost anulate.

Serviciul Național de Meteorologie a avertizat că, dinspre Valea Ohio până în nord-estul țării, sunt așteptate ninsori abundente până luni dimineață, cu acumulări ce pot ajunge la 45 de centimetri în New England. În sud-est și în regiunea Mid-Atlantic sunt prognozate ploi și ploi înghețate.

Meteorologii avertizează și asupra unor „temperaturi extrem de scăzute și vânt periculos”, care ar putea avea efecte pe termen lung asupra infrastructurii și deplasărilor.

Președintele Donald Trump a calificat furtunile drept „istorice” și a aprobat sâmbătă declarații federale de stare de urgență pentru 12 state, printre care Carolina de Sud, Virginia, Tennessee, Georgia, Carolina de Nord, Kentucky, Louisiana și Mississippi.

În total, 17 state și Districtul Columbia au declarat stare de urgență meteorologică, potrivit Departamentului pentru Securitate Internă.

Autoritățile avertizează că liniile electrice sunt deosebit de vulnerabile din cauza depunerilor de gheață. Secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, a declarat că persistența frigului face ca această furtună să fie „neobișnuită”, iar greutatea gheții ar putea provoca avarii chiar și acolo unde rețelele nu au cedat imediat.

Pentru a limita întreruperile de curent, Departamentul Energiei a emis ordine de urgență care permit operatorilor de rețea din Texas și din regiunea Atlanticului de Mijloc să utilizeze resurse suplimentare de generare, inclusiv peste limitele impuse de reglementările statale sau de mediu.

Operatorii de rețea din mai multe state au anunțat că au intensificat măsurile de precauție pentru a preveni întreruperile de curent prin rotație, în condițiile în care situația meteorologică rămâne severă.