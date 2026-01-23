O nouă decizie la nivelul UE privind drepturile pasagerilor aerieni și ce înseamnă pentru călători

Parlamentul European menține regulile privind despăgubirile pentru întârzieri, bagajele de cabină gratuite și locurile alocate familiilor

Parlamentul European a votat pe 21 ianuarie pentru a menține ferm drepturile pasagerilor aerieni, respingând propunerile de slăbire a regulilor privind despăgubirile și aprobând o serie de măsuri favorabile pasagerilor. Decizia păstrează protecțiile existente într-un context marcat de creșterea întârzierilor, a anulărilor și a taxelor practicate de companiile aeriene, potrivit unui comunicat oficial al Parlamentului European.

În cadrul unui vot în plen, cu 632 de voturi pentru, 15 împotrivă și 9 abțineri, eurodeputații au adoptat poziția Parlamentului privind reformele mult amânate ale drepturilor pasagerilor aerieni din UE. Aceștia au decis menținerea pragului actual de trei ore de întârziere pentru acordarea despăgubirilor prevăzute de Regulamentul UE 261, au susținut transportul gratuit al bagajului de cabină și au cerut simplificarea procedurilor de rambursare.

Menținerea despăgubirilor pentru întârzieri de trei ore: Pasagerii își păstrează dreptul la despăgubiri atunci când zborurile întârzie mai mult de trei ore, sunt anulate sau când îmbarcarea este refuzată.

Pasagerii își păstrează dreptul la despăgubiri atunci când zborurile întârzie mai mult de trei ore, sunt anulate sau când îmbarcarea este refuzată. Nivelurile de despăgubire rămân protejate: Parlamentul European susține acordarea compensațiilor cuprinse între 300 și 600 de euro , în funcție de distanța zborului, respingând propunerile de creștere a pragului de întârziere și de reducere a sumelor acordate pasagerilor.

Parlamentul European susține acordarea compensațiilor cuprinse între , în funcție de distanța zborului, respingând propunerile de creștere a pragului de întârziere și de reducere a sumelor acordate pasagerilor. Bagaj de cabină gratuit: Pasagerii vor avea dreptul să transporte gratuit la bord un obiect personal (precum o poșetă, un rucsac sau o geantă pentru laptop) și un bagaj mic de cabină cu o greutate de până la 7 kg , cu dimensiuni totale care să nu depășească 100 cm (lungime + lățime + înălțime).

Pasagerii vor avea dreptul să transporte gratuit la bord (precum o poșetă, un rucsac sau o geantă pentru laptop) și cu o greutate de până la , cu dimensiuni totale care să nu depășească (lungime + lățime + înălțime). Protecție pentru familii și pasageri vulnerabili în privința locurilor: Adulții care călătoresc cu copii sub 14 ani, precum și pasagerii care asistă persoane cu mobilitate redusă, vor avea dreptul la locuri alăturate, fără costuri suplimentare .

Adulții care călătoresc cu copii sub 14 ani, precum și pasagerii care asistă persoane cu mobilitate redusă, vor avea dreptul la . Proceduri mai rapide și mai simple pentru despăgubiri: Companiile aeriene vor fi obligate să trimită formulare de despăgubire și rambursare precompletate în termen de 48 de ore de la producerea unei întârzieri sau a unei anulări.

„Uniunea Europeană a fost dintotdeauna un lider în ceea ce privește drepturile pasagerilor, iar acest vot reconfirmă acest rol”, a declarat Anton Radchenko, avocat, specialist în drepturile consumatorilor și CEO al AirAdvisor. „În loc să permită ca taxele suplimentare să devină noua normalitate în Europa, legiuitorii au ales să protejeze pasagerii.”

„Menținerea pragului de trei ore pentru acordarea despăgubirilor este esențială, deoarece întârzierile generează costuri reale pentru pasageri”, a adăugat Radchenko. „Mesele, cazarea la hotel, conexiunile pierdute și timpul irosit se acumulează rapid, iar aceste reguli recunosc presiunea financiară asupra pasagerilor cu bugete limitate.”

„De ce ar trebui considerate bagajul de cabină gratuit și locurile alăturate pentru familii drept beneficii de lux?”, a mai spus el. „Legiuitorii au decis că acestea sunt așteptări de bază pentru o călătorie echitabilă și ar trebui să devină standard pentru toți pasagerii.”

Poziția Parlamentului European va fi transmisă Consiliului Uniunii Europene. Dacă statele membre nu vor accepta amendamentele propuse de Parlament, va fi inițiat un proces de conciliere pentru negocierea versiunii finale a legislației. Orice modificare va necesita în continuare luni de negocieri înainte de a intra în vigoare.

Drepturile pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană sunt în vigoare din 2004, permițând călătorilor să solicite despăgubiri pentru zborurile întârziate cu mai mult de trei ore, în cuantum de cel puțin 250 de euro, suma variind în funcție de distanța parcursă.

Un studiu amplu realizat de AirAdvisor, bazat pe date privind zborurile din perioada 1999–2024, arată că forma inițială a Regulamentului UE 261 a avut un impact transformator asupra punctualității în aviația europeană.

În 1999, peste 25% dintre zborurile din Europa înregistrau întârzieri mai mari de 15 minute. Până în 2005, anul în care Regulamentul UE 261 a intrat în vigoare, procentul întârzierilor scăzuse la aproximativ 20%. În 2011, mai puțin de 1% dintre zboruri au fost întârziate cu peste două ore, marcând una dintre cele mai punctuale perioade din istoria recentă a aviației europene.

După introducerea Regulamentului UE 261, întârzierile de peste trei ore au scăzut cu aproximativ 20%, pe măsură ce companiile aeriene și-au ajustat operațiunile pentru a evita plata despăgubirilor către pasageri.

Recent, Parlamentul European a votat pentru menținerea actualului cadru de compensare prevăzut de Regulamentul UE 261, care asigură despăgubiri cuprinse între 300 și 600 de euro, în funcție de distanța zborului și durata întârzierii. Tentativele de revizuire a acestor protecții, susținute puternic de lobby-ul companiilor aeriene, au stagnat timp de peste un deceniu.

Deși miniștrii transporturilor din statele UE au ajuns în 2025 la un acord politic care propunea majorarea pragurilor de întârziere și reducerea nivelului despăgubirilor, Parlamentul European a respins oficial această abordare, argumentând că drepturile pasagerilor ar trebui consolidate, nu slăbite.