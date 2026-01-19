Criza căldurii în București. Primăria Capitalei se împrumută cu 150 de milioane de lei pentru plata facturilor Termoenergetica

Consilierii generali ai Capitalei au aprobat luni, într-o ședință extraordinară, un împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, propus de primarul general Ciprian Ciucu, pentru plata unei părți din facturile restante ale Termoenergetica, compania care furnizează serviciile de termoficare în municipiul București.

Ședința extraordinară, convocată de urgență la inițiativa primarului general Ciprian Ciucu, a avut loc pe fondul situației financiare dificile a Primăriei Capitalei. Astfel, proiectul de hotărâre privind contractarea împrumutului de 150 de milioane de lei a fost aprobat luni, cu 34 de voturi „pentru”, nouă abțineri și trei voturi „împotrivă”.

Consilierul general Ioana Stoica, angajat al Termoenergetica, a explicat în ședință că suma pe care Primăria Capitalei trebuie să o aloce companiei, reprezentând compensația acordată cetățenilor, se ridică la 550 de milioane de lei, din care 75% ajung la ELCEN-uri, Hidroelectrica și Apa Nova, iar restul de 25% acoperă cheltuieli precum salariile, carburantul, utilajele și alte costuri.

Întrebată câți salariați are Termoenergetica, aceasta a spus că, în anii ’90, compania avea 7.600 de angajați, iar în prezent numărul lor este mai mic de jumătate, dintre care 80% sunt muncitori.

Gabriela Cristea, director executiv în Primăria Capitalei, a declarat în aceeași ședință că bugetul de stat nu este încă aprobat, motiv pentru care cotele alocate municipiului București sunt „limitate”.

„În ianuarie, am încasat 317 milioane care au fost repartizate conform destinaţiilor făcute publice. Această facilitate de împrumut de 150 de milioande de lei dă o gură de oxigen Municipiului Bucureşti pentru stingerea facturilor înregistrate la Termoenergetica din cei 510 milioane de lei”, a spus aceasta.

Raportul de specialitate anexat proiectului de hotărâre face referire la adresa transmisă de Termoenergetica pe 5 ianuarie, care descrie situația financiară „dificilă” a companiei, cauzată de restanțele mari la plata furnizorilor de energie termică și de arieratele acumulate din neîncasarea, de la municipalitate, a compensației pentru diferența de preț a energiei termice livrate populației.

Pe data de 4 ianuarie, Termoenergetica a anunțat o avarie la CET Sud, care a afectat furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în sectoarele 2 și 3, precum și parțial în sectoarele 4 și 5. La rândul lor, reprezentanții Elcen au precizat că depun eforturi pentru menținerea în funcțiune a echipamentelor vechi și au subliniat că investițiile în modernizarea centralelor sunt esențiale.

Cu câteva zile înainte, Electrocentrale București SA a arătat că funcționarea în siguranță a sistemului de termoficare depinde de respectarea limitelor tehnice ale întregului circuit și că orice solicitare de creștere suplimentară a debitului ar presupune, printre altele, operarea centralelor în regimuri tehnice anormale și o creștere semnificativă a riscului de avarii la instalații.

„Din acest motiv, ELCEN operează centralele într-un regim sigur şi stabil, care permite menţinerea livrării agentului termic către reţeaua de termoficare, evitând riscuri majore ce ar putea avea consecinţe mult mai grave pentru consumatori”, au explicat reprezentanţii companiei.

Potrivit aceleiași surse, dacă parametrii de retur ai circuitului, asigurați de operatorul rețelei de termoficare, ar fi corespunzători, instalațiile din CET-urile ELCEN ar putea funcționa automat la capacitate maximă, cu randamente mai bune și o eficiență mai ridicată.

Lunea trecută, primarul Capitalei a anunțat că, după discuțiile cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și cu reprezentanții ELCEN și Termoenergetica privind problemele legate de căldură și apă caldă, apărute după avaria de la CET Sud, specialiștii au decis suplimentarea debitului la celelalte centrale, CET Vest și CET Grozăvești, precum și rearon­darea unor puncte termice din zona deservită de CET Sud. Edilul a precizat însă că sistemul funcționează în regim de avarie.

Primarul general al Capitalei a explicat ulterior că, având în vedere vechimea infrastructurii de distribuție a agentului termic din București, repunerea în funcțiune a cazanului cu apă fierbinte de la CET Sud, care alimenta 3.500 de blocuri și a fost oprit, ar implica riscul unei explozii, cu efecte asupra unei „arii mai mari” din Capitală.

„În acest moment, nu o să fie îngheţate caloriferele, apa este călâie, temperatura este mult mai jos”, a mai spus acesta.