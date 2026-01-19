Exclusiv. De ce nu sunt bani la Capitală. Eugen Teodorovici: „Bucureștiul este tratat ca o comună. Aici e marea eroare”

În timp ce Guvernul justifică majorarea impozitelor și taxelor locale prin nevoia de venituri suplimentare, Capitala rămâne prinsă într-un paradox bugetar: taxe mai mari pentru cetățeni, dar investiții blocate, subvenții uriașe și o administrație care invocă permanent lipsa banilor. Într-un interviu amplu acordat EVZ, fostul ministru al Finanțelor Eugen Teodorovici explică de ce Bucureștiul este, structural, subfinanțat și de ce soluțiile nu țin de creșterea taxelor, ci de schimbarea radicală a modului în care este gândit bugetul Capitalei.

„Nu există o singură cauză. Este un mix de greșeli istorice, de decizii politice proaste și de lipsă de viziune administrativă”, afirmă Teodorovici.

Una dintre principalele probleme, spune fostul ministru, vine din anul 2003, când bugetul Bucureștiului a fost împărțit între Primăria Generală și cele șase sectoare.

„Aceasta a fost o greșeală majoră. Bugetul Capitalei a fost fragmentat artificial, iar primarul general a rămas fără o viziune financiară de ansamblu. Sectoarele cheltuie fiecare după bunul plac, iar marile probleme ale orașului rămân nerezolvate”, explică Teodorovici.

În lipsa unei coordonări reale, problemele structurale: termoficarea, traficul, transportul public sunt tratate fragmentat, deși afectează întreg orașul. „Tramvaiul trece prin toate sectoarele. Nu poți rezolva o problemă orizontală cu șase bugete care nu comunică între ele”, spune el.

Teodorovici susține că lipsa banilor nu vine doar din subfinanțare, ci și din risipa sistemică. Un exemplu clar este achiziția de bunuri și servicii.

„Spitalele din București cumpără aceleași medicamente la prețuri diferite, pentru că fiecare face licitație separată. Achizițiile centralizate ar putea reduce cheltuielile cu până la 30%. Exact asta am făcut la Ministerul Finanțelor”, afirmă fostul ministru.

Aceeași logică se aplică, spune el, și în cazul investițiilor inutile sau prost gândite: „Stâlpișori, borduri, lucrări care nu rezolvă nimic. Banii se duc pe cosmetizare, nu pe soluții reale”.

Un capitol aparte este termoficarea, unde Bucureștiul continuă să consume miliarde fără rezultate vizibile. Teodorovici consideră absurd faptul că două companii de stat – Elcen și Termoenergetica – acumulează datorii una față de cealaltă.

„Să ai două companii ale statului care își datorează bani și să spui că nu există soluție este pur și simplu incompetență. Se puteau comasa, se puteau stinge datoriile și se putea porni de la zero”, spune el.

Mai mult, fostul ministru critică soluțiile costisitoare alese în prezent, în locul unor tehnologii deja folosite în Vest. „Există soluții cu țeavă în țeavă, cu costuri de patru ori mai mici și garanții de 80 de ani. Dar trebuie să vrei să le aplici”.

O altă problemă majoră este modul în care Capitala este finanțată de la centru. „Bucureștiul este tratat ca orice alt UAT. Este o eroare. Capitala este o țară într-o țară”, afirmă Teodorovici.

El atrage atenția că limitele de îndatorare impuse tuturor primăriilor sufocă Bucureștiul, care are proiecte de anvergură incomparabile cu cele ale altor orașe. „Dacă Bucureștiul se împrumută, îi lasă pe ceilalți fără aer. Dacă se împrumută alții, Bucureștiul nu mai poate. Este un sistem greșit”.

În acest context, majorarea taxelor locale nu este o soluție, ci doar un pansament temporar. „Poți să mărești taxele, dar dacă nu schimbi structura cheltuielilor, nu rezolvi nimic. Bucureștiul poate fi dezvoltat chiar și fără bani publici, dacă știi să atragi capital privat”, spune fostul ministru.

Parcările, locuințele, parcurile sau proiectele comerciale nu ar trebui finanțate din bani publici, ci prin parteneriate public-private. „Piața are bani. Statul nu știe să-i atragă”, concluzionează Teodorovici.

Întrebat cine răspunde politic pentru situația actuală, Teodorovici este tranșant: „În primul rând, Primăria Capitalei. Guvernul poate sprijini, dar primarul general trebuie să vină cu soluții. Dacă nu există soluții, nu există nici scuze”.

În lipsa unei reforme structurale, avertizează fostul ministru, Bucureștiul va continua să crească taxele, fără să rezolve problemele de fond. Iar costul final va fi plătit, din nou, de cetățeni.