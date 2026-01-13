Primăria Capitalei, în criză la început de an. Ciucu: PMB nu are bani nici să treacă strada

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat marți că Primăria Municipiului București se confruntă cu o situație financiară extrem de dificilă la început de an, după ce a primit de la Guvern doar 317 milioane de lei până la votarea bugetului local, estimată cel mai devreme pentru luna martie. „Am primit 1/12, conform legii, până ce vom avea aprobat bugetul. Cel mai repede, acest lucru, să avem un buget local votat în Consiliul General, s-ar putea întâmpla în martie. Pentru luna în curs am primit doar 317 milioane de lei”, a scris edilul într-o postare pe Facebook.

Edilul avertizează că urmează restructurări, comasări și tăieri de cheltuieli și solicită ca PMB să primească 70% din bugetul orașului pentru a evita blocajul financiar, propunând totodată un pact politic pentru funcționarea instituției.

Primarul Capitalei a explicat că problema structurală a bugetului Bucureștiului lovește administrația chiar din primele luni ale anului.

„Să aveţi o comparaţie, în anii anteriori, PMB a primit astfel: 358 milioane, ianuarie 2022; 488 milioane, ianuarie 2023; 551 milioane, ianuarie 2024; 400 milioane, ianuarie 2025. Acum, în acest început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada”, spune primarul.

Ciprian Ciucu a detaliat modul în care sunt alocați banii primiți, subliniind că marja de decizie este extrem de redusă din cauza obligațiilor existente.

„Deci, cei 317 milioane se duc după cum urmează: 75 de milioane au mers doar pe salarii (12,5 apart propriu, restul la subordonate); 18 milioane pleacă la datoria publică (rate şi dobânzi, credite facute de PMB de-a lungul timpului); 18 milioane se duc pe eşalonările din litigii (Constanda, Bomax şi o corecţie financiară pentru achiziţia de tramvaie); 35 milioane sunt arieratele”, explică primarul.

Edilul mai arată că 90 de milioane de lei merg către STB pentru plata salariilor, funcționare și ratele către ANAF.

„Asta din datoria de 700 de milioane pe care o avem la STB. Doar pentru luna în curs ne-au cerut 163 de milioane pentru serviciul de transport public. Nu ştiu cum se vor descurca, dar salariile vor fi plătite. Nu şi contribuţiile la ANAF pentru aceste salarii, iar acea sumă de va intra în imensul bulgăre pe care îl tot rostogolim şi care creşte”, arată Ciucu.

Alte sume sunt direcționate către transportul public din Ilfov, Termoenergetica, iluminatul public și alte servicii esențiale: „Au cerut dublu. Sper să se descurce din încasări. Salariile pe ianuarie vor fi plătite. Reamintesc că datoria publică pe care o avem la Termoenergetica este 590 de milioane. Şi creşte”, spune Ciucu.

Primarul mai afirmă că doar aproximativ 20 de milioane de lei rămân nealocați, bani care vor fi rapid absorbiți de urgențe: „Absurd! Sunt politicieni care au mai mult prin conturi...) Şi aceşti bani se vor evapora rapid în următoarele două săptămâni pentru că mă aştept la alte urgenţe de care nu am aflat deja şi să nu ni se mai blocheze din conturi”, afirmă Ciprian Ciucu.

Edilul susține că, indiferent de măsurile de eficientizare, problema nu poate fi rezolvată fără o modificare a alocărilor bugetare: „ Bucureştiul are o gravă problemă structurală de finanţare. Că sunt eu primar, că este altul sau alta, realitatea este acesta: acum suntem practic o “agenţie de plăţi” care ia banii de la Guvern şi îi dă mai departe, cu zero flexibilitate legală de a-şi construi o strategie bugetară. Cu o capacitate de dezvoltare limitată, jenantă pentru o capitală”, afirmă primarul.

În final, Ciprian Ciucu anunță că va propune un pact politic și face apel la sprijinul președintelui Nicușor Dan și al premierului Ilie Bolojan, precum și al partidelor din coaliția guvernamentală.

”Oricât am tăia şi restructura şi eficientiza nu vom putea acoperi datoriile generate de subvenţiile la STB şi Termoenergetica. La Legea Bugetului din acest an este imperios ca Primăria Municipiului Bucureşti să primească 70% din Bugetul oraşului nostru (cotele defalcate) pentru a evita falimentul!”, afirmă Ciprian Ciucu.