Tinerii care urmează stagiul militar voluntar, obligați să revină în țară în caz de război. Legea a fost promulgată

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea care modifică statutul stagiului militar voluntar, stabilind obligații clare pentru tinerii care finalizează acest program, în contextul măsurilor de consolidare a capacității de apărare a statului. Actul normativ se aplică cetățenilor români cu vârste între 18 și 35 de ani și face parte dintr-un pachet mai amplu de decizii privind pregătirea strategică a armatei.

Conform noii legi, tinerii care finalizează stagiul militar voluntar sunt trecuți automat în rezerva operațională a României. În situația instituirii stării de război, de asediu sau de urgență, aceștia pot fi chemați la mobilizare și au obligația de a se întoarce în țară în cel mult 15 zile, chiar dacă se află în afara granițelor. Măsura urmărește creșterea rapidă a capacității de reacție a forțelor armate în scenarii excepționale.

Stagiul militar voluntar se desfășoară pe timp de pace, are o durată de patru luni și se realizează pe bază de cerere. Pe perioada pregătirii, participanții beneficiază de cazare gratuită, echipament militar complet, asistență medicală și de o soldă lunară.

La finalizarea stagiului, voluntarii primesc o compensație financiară echivalentă cu trei salarii medii pe economie, după care sunt luați în evidența Ministerului Apărării Naționale ca rezerviști operaționali. Programul este deschis atât bărbaților, cât și femeilor care nu au efectuat anterior serviciul militar activ sau în rezervă.

Legea prevede, totodată, că cetățenii români care au îndeplinit deja serviciul militar, precum și cei care au avut calitatea de polițist sau polițist de penitenciare, sunt luați direct în evidență ca rezerviști, fără a parcurge stagiul voluntar.

Autoritățile au optat pentru această formă de pregătire în locul revenirii la serviciul militar obligatoriu, suspendat în 2007. Mecanismul este gândit pentru a reface treptat rezerva Armatei Române, afectată de îmbătrânirea structurii actuale.

Miza nu este doar creșterea numerică a rezervei, ci și una structurală, având în vedere că, în prezent, aceasta este formată în principal din persoane care au efectuat stagiul militar înainte de 2007 sau din foști militari profesioniști trecuți în rezervă.

Noua lege introduce și o categorie distinctă în legislație, denumită „militar voluntar în termen”. Aceasta se referă la cetățeni români, bărbați și femei, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care aleg să urmeze un stagiu de pregătire militară de patru luni.

Pe durata stagiului, voluntarii beneficiază de aceleași condiții ca un militar în termen, inclusiv cazare, echipament și drepturi specifice. La finalul pregătirii, aceștia intră automat în rezerva Armatei României. Pentru a stimula participarea, legea prevede acordarea unui bonus de 27.000 de lei, echivalentul a trei salarii brute.

Prin acest sistem, Armata Română urmărește să ajungă, pe termen mediu și lung, la aproximativ 120.000 de militari instruiți în cadrul acestui program. În prezent, structura forțelor include aproximativ 70.000 de cadre active și circa 40.000 de militari în rezervă.

Capacitatea națională de formare militară este estimată între 1.000 și 10.000 de persoane anual, ceea ce indică un proces gradual de întinerire a rezervei. Datele sociologice arată un sprijin majoritar pentru această abordare: un sondaj realizat în septembrie 2025 de Barometrul Informat.ro – INSCOP Research indică faptul că 74,2% dintre români susțin introducerea stagiului militar voluntar, în timp ce 20,7% se declară împotrivă. Susținerea se regăsește atât în rândul bărbaților, cât și al femeilor, inclusiv în rândul tinerilor sub 30 de ani, precum și în diverse categorii socio-profesionale.