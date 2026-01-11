Impozitul pe mașini. Cum se aplică concret taxele pentru hibride și standardele de emisii în 2026

Noua lege care reglementează stabilitatea taxelor pe proprietate menține modul tradițional de calcul al impozitului auto, bazat pe cilindreea motorului. Autoritățile locale continuă să aplice această metodă, exprimată în trepte de 200 cm³, pentru a asigura un calcul uniform și predictibil la nivel național, potrivit explicațiilor transmise de Guvern.

„Sistemul de impozitare a autovehiculelor a fost construit pe baza unui criteriu administrativ stabil și ușor de aplicat, respectiv capacitatea cilindrică a motorului, exprimată în fracțiuni de 200 cm³. Acest mecanism, utilizat în mod tradițional, a fost menținut ca structură de bază pentru a asigura continuitate, predictibilitate și aplicare uniformă la nivelul autorităților locale. Autoritățile erau pregătite, software-urile lor erau adaptate la aceste tipuri de calcule legate de capacitatea cilindrică a motorizării”, arată Guvernul într-un document publicat duminică.

Pe lângă menținerea structurii de bază, valorile impozitelor pentru fiecare treaptă de cilindree au fost ajustate conform normelor de poluare Euro. Astfel, autovehiculele mai vechi, cu emisii ridicate, plătesc mai mult, iar cele conforme cu standarde recente beneficiază de taxe mai mici sau creșteri moderate.

Guvernul explică că această diferențiere are la bază criterii obiective, verificabile și armonizate la nivel european, pentru a reflecta impactul real asupra mediului al vehiculelor.

„În acest mod, sistemul fiscal transmite un semnal economic coerent, urmărind internalizarea costului de mediu și orientarea comportamentului de consum către vehicule mai puțin poluante, fără introducerea unei taxe noi și fără riscuri administrative”, argumentează Executivul.

Pentru autovehiculele hibride, legea aplică un criteriu suplimentar bazat pe emisiile reale de CO₂, la recomandarea Comisiei Europene. Conform acestora, simpla apartenență la categoria „hibrid” nu garantează taxe reduse; pragul maxim acceptat este de 50 g/km CO₂.

„Jalonul M59, în accepțiunea COM, vizează internalizarea costului de mediu și orientarea fiscalității către emisii reale. În această logică, categoria generică «vehicul hibrid» nu este acceptată automat ca proxy pentru emisii scăzute, ci trebuie să ai un nivel de noxe emise sub 50 g/km CO₂”, menționează Guvernul.

Mai mulți proprietari de hibride au exprimat pe rețelele sociale surprinderea față de nivelul impozitelor, comparativ cu taxele plătite anterior sau cu estimările făcute la achiziția vehiculului.

Executivul transmis că valorile aplicate respectă criteriile europene și păstrează integritatea sistemului tradițional, bazat pe capacitatea cilindrică, în timp ce promovează reducerea emisiilor poluante.