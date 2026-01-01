2026 aduce taxe mai mari: mașinile hibride nu mai scapă de majorări

Românii care dețin mașini vor plăti mai mult pentru impozitele auto începând cu 2026, chiar și pentru autoturismele noi, care nu emit poluanți. Modificările sunt prevăzute în Codul Fiscal și vizează atât vehiculele electrice, cât și cele hibride sau cu motoare convenționale.

Potrivit legislației, pentru mașinile electrice se va introduce un impozit fix de 40 de lei, în timp ce impozitele locale pentru celelalte vehicule cresc semnificativ. Pentru autoturismele obișnuite, majorările vor fi cuprinse între 5% și 146%, în funcție de norma de poluare.

În cazul vehiculelor hibride cu emisii CO2 de până la 50 g/km, consiliile locale pot acorda o reducere de până la 30%, conform OUG nr. 78/2025, potrivit unui material publicat de compania de consultanță PwC.

Creșterile nu se limitează doar la mașini. Impozitele pe clădirile rezidențiale vor urca cu aproximativ 170% pe metru pătrat, la fel ca și impozitul pe terenurile intravilane fără construcții și pe cele extravilane.

Totodată, autoritățile au prevăzut scutiri temporare pentru clădirile noi, realizate în cadrul proiectelor investiționale din industria prelucrătoare, depozitare sau logistică. Scutirea se acordă pentru doi ani, calculată de la data recepției construcției, începând cu 1 ianuarie al anului următor recepției.

În același timp, se elimină facilitățile fiscale pentru clădirile folosite temporar în turism. Până acum, proprietarii puteau beneficia de o reducere de 50% a impozitului pentru clădirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de până la 180 de zile pe an.

Conform Codului Fiscal, cota impozitului pe clădirile rezidențiale și nerezidențiale deținute de persoane fizice nu poate fi mai mică decât cea aplicată în 2025. Astfel, românii trebuie să se pregătească pentru un efort financiar mai mare, indiferent dacă dețin case, terenuri sau mașini electrice și hibride. Există riscul să fie și alte majorări în 2026, au anunțat autoritățile.