Social

2026 aduce taxe mai mari: mașinile hibride nu mai scapă de majorări

Comentează știrea
2026 aduce taxe mai mari: mașinile hibride nu mai scapă de majorăriMașină electrică. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Românii care dețin mașini vor plăti mai mult pentru impozitele auto începând cu 2026, chiar și pentru autoturismele noi, care nu emit poluanți. Modificările sunt prevăzute în Codul Fiscal și vizează atât vehiculele electrice, cât și cele hibride sau cu motoare convenționale.

Impozite mai mari pentru unele mașini

Potrivit legislației, pentru mașinile electrice se va introduce un impozit fix de 40 de lei, în timp ce impozitele locale pentru celelalte vehicule cresc semnificativ. Pentru autoturismele obișnuite, majorările vor fi cuprinse între 5% și 146%, în funcție de norma de poluare.

Mașini electrice

Mașini electrice. Sursa foto: Arhiva EVZ

În cazul vehiculelor hibride cu emisii CO2 de până la 50 g/km, consiliile locale pot acorda o reducere de până la 30%, conform OUG nr. 78/2025, potrivit unui material publicat de compania de consultanță PwC.

Impozite pe clădirile rezidențiale

Creșterile nu se limitează doar la mașini. Impozitele pe clădirile rezidențiale vor urca cu aproximativ 170% pe metru pătrat, la fel ca și impozitul pe terenurile intravilane fără construcții și pe cele extravilane.

Politicienii români visează să atingă în 2026 un record care o să îi trimită în cărțile de istorie
Politicienii români visează să atingă în 2026 un record care o să îi trimită în cărțile de istorie
Cupluri celebre din România care au divorțat în anul 2025. Cine a ales să pună punct relațiilor
Cupluri celebre din România care au divorțat în anul 2025. Cine a ales să pună punct relațiilor
Impozit

Impozit proprietate. Sursă foto: Freepik

Totodată, autoritățile au prevăzut scutiri temporare pentru clădirile noi, realizate în cadrul proiectelor investiționale din industria prelucrătoare, depozitare sau logistică. Scutirea se acordă pentru doi ani, calculată de la data recepției construcției, începând cu 1 ianuarie al anului următor recepției.

Se elimină facilitățile fiscale

În același timp, se elimină facilitățile fiscale pentru clădirile folosite temporar în turism. Până acum, proprietarii puteau beneficia de o reducere de 50% a impozitului pentru clădirile utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de până la 180 de zile pe an.

Conform Codului Fiscal, cota impozitului pe clădirile rezidențiale și nerezidențiale deținute de persoane fizice nu poate fi mai mică decât cea aplicată în 2025. Astfel, românii trebuie să se pregătească pentru un efort financiar mai mare, indiferent dacă dețin case, terenuri sau mașini electrice și hibride. Există riscul să fie și alte majorări în 2026, au anunțat autoritățile.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:44 - Politicienii români visează să atingă în 2026 un record care o să îi trimită în cărțile de istorie
10:35 - Nadia Comăneci, despre anul care îi va purta numele. Ce așteptări are Zeița de la Montreal
10:23 - Cupluri celebre din România care au divorțat în anul 2025. Cine a ales să pună punct relațiilor
10:10 - Figuri marcante care au murit in 2025. Papa Francisc și Ion Iliescu, printre nume importante
09:49 - Cât de greu s-a construit Castelul Peleș. Povestea mai puțin cunoscută a deciziei lui Carol I
09:35 - Presiune apăsătoare pe buzunarul românului de la 1 ianuarie. Unde ni se duc banii chiar din prima zi a anului 2026

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale