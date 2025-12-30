Impozitele pe clădiri pentru firme în 2026. Lista completă pentru marile orașe din România

În 2026, marile orașe din România au stabilit deja cât vor plăti firmele drept impozit pe clădiri. Cotele diferă de la un municipiu la altul, iar în unele locuri se aplică și majorări suplimentare decise de consiliile locale.

Până acum, legislația prevedea ca impozitul pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea firmelor să fie situat între 0,08% și 0,2% din valoarea de evaluare. Executivul a dorit majorarea acestor limite, la intervalul 0,2% – 1,5%, ceea ce ar fi pus o presiune considerabilă pe întreprinzătorii care dețin apartamente pe firmă sau pe cei din domeniul hotelier.

În final, aceste creșteri vor fi aplicate, însă nu imediat, ci abia începând cu 1 ianuarie 2027, potrivit OUG 78/2025. Până atunci, rămân valabile reglementările curente: firmele datorează între 0,2% și 1,3% pentru clădirile nerezidențiale și între 0,08% și 0,2% pentru clădirile rezidențiale, raportat la valoarea de evaluare.

Pe lângă aceste plafoane obligatorii, consiliile locale au dreptul să aplice cote adiționale de până la 100%. În funcție de nevoile comunității, dar și de dorința de a susține mediul de afaceri, orașele stabilesc propriile majorări sau mențin niveluri mai blânde.

Astfel, în București, impozitul pentru clădirile rezidențiale deținute de firme este de 0,2%, iar pentru clădirile nerezidențiale ajunge la 1,5%. La Cluj-Napoca, autoritățile au stabilit 0,1% pentru rezidențiale și 1% pentru nerezidențiale.

La Timișoara, clădirile rezidențiale sunt impozitate cu 0,1%, iar cele nerezidențiale au cotă de 1,3%, la care se adaugă o majorare de 16%. În Iași, firmele plătesc 0,1% pentru rezidențiale și 1,1% pentru nerezidențiale.

În Constanța, cota pentru clădiri rezidențiale este de 0,2%, iar pentru cele nerezidențiale se aplică procentul de 1,3%, la care se adaugă 30,8%. La Brașov, impozitul pe clădiri rezidențiale este de 0,2%, plus o majorare de 0,1%, ceea ce înseamnă o creștere de 50%. Pentru clădirile nerezidențiale, procentul de 1,3% este completat de încă 0,5%, reprezentând o majorare de 38,5%.

La Sibiu, clădirile rezidențiale sunt taxate cu 0,2% la care se adaugă 25%, iar cele nerezidențiale au cotă de 1,3%, plus 16%. În Oradea, impozitul pentru clădirile rezidențiale ajunge la 0,3% prin aplicarea unei cote adiționale de 50%, iar pentru cele nerezidențiale procentul este de 1,15%.

În Craiova, nivelul stabilit pentru clădiri rezidențiale este de 0,2%, în timp ce pentru nerezidențiale se aplică 1,3%, la care se adaugă încă 10%.

În concluzie, 2026 aduce diferențe importante între orașe, iar antreprenorii sunt nevoiți să urmărească atent deciziile locale, în condițiile în care, din 2027, se profilează oricum o nouă creștere a impozitelor stabilite prin lege.