Al doilea lider de guvern român căzut sub gloanțe în 71 de ani!

În vara lui 1862, Barbu Catargiu, primul șef de Guvern al României Moderne Unite, murea asasinat la București, pe Dealul Mitropoliei, în condiții neelucidate nici astăzi.

Peste 71 de ani, un alt șef de guvern, de această dată liberal, I.G. Duca, avea să fie asasinat pe peronul Gării Sinaia. Mobilurile celor 2 asasinate au fost diferite.

În primul caz, era vorba de o rivalitate politică între conservatori și liberalii radicali, complicități la cel mai înalt nivel, în al doilea caz era vorba de fanatism, interese străine, trădare și complicități rușinoase. Desigur, tentative de asasinat mai fuseseră după 1862 și până în 1933, dar, din diverse motive, acestea nu își atinseseră scopul.

La 29 decembrie 1933, liberalul Ion Gheorghe Duca, pe care istoriografia îl reține ca I.G. Duca era asasinat pe peronul Gării Sinaia de către un comando legionar. Resorturile asasinatului sunt ascunse și se pare că nu doar legionarii au fost principalii beneficiari ai acțiunii.

I. G. Duca a fost fiul marelui inginer Gheorghe Duca, fondatorul învățământului feroviar românesc, unul din fondatorii învățământului politehnic românesc. I.G. Duca s-a îndrăgostit de zona Măldărești-Vâlcea, fiind magistrat la Râmnicu Vâlcea și ulterior parlamentar de Vâlcea. A avut șansa de a fi secretarul lui Ion I.C. Brătianu. A fost considerat principalul moștenitor al liniei sale politice. I.G.Duca era considerat un politician intransigent și adept al pedepsirii extremelor.

În 1927, apariția Mișcării Legionare a complicat cu extremismul ei, eșichierul politic românesc, afectat și de extremismul moderat al LANC condusă de AC Cuza, de naționalismul moderat al lui Nicolae Iorga, de apariția PNȚ creat de Iuliu Maniu și Ion Mihalache în 1926.

În 1921, Partidul Comunist din România avusese primul său congres, iar în 1924, din cauza atacurilor la integritatea României, a fost scos în ilegalitate. Moartea în 1927, a lui Ionel Brătianu lăsa PNL descoperit, fratele lui Brătianu, Vintilă neputând fi un urmaș de care să asculte tot partidul. Gheorghe I Brătianu nu era încă nici el un lider suficient de credibil chiar dacă era fiul lui Ionel Brătianu.

Toate privirile se îndreptau spre I.G.Duca. Iuliu Maniu, care dorea readucerea lui Carol, principele dezmoșțenit de Regele Ferdinand, nu privea cu ochi buni activitatea lui Ion G Duca.

După tulburările specifice Marii Crize din intervalul 1929-1933, după ce se schimbaseră peste 15 guverne. în 1933, PNL câștiga alegerile, obținând și prima electorală, având majoritate. În friuntea Guvernului era I.G.Duca. Din 1930, Carol al II-lea devenise rege, iar I.G.Duca îi devenise un adversar destul de incomod.

La 29 decembrie 1933, seara, I.G. Duca era la Sinaia. Mersese la Peleș să discute cu regele implicațiile interzicerii Gărzii de Fier, care avusese loc în urmă cu câteva zile. I.G. Duca era intransigent, se pronunța pentru democrație. Vagonul ministerial era atașat garniturii Sinaia-București, iar I.G.Duca nu avea decât o simplă gardă de corp. Arhitectura Gării Sinaia era una simplă. Peronul era slab luminat iar în prelungirea Gării, era un perete zidit cu gradene ca motiv decorativ. În aceste gradene, un om se putea ascunde lejer.

Așa au gândit și Nicolae Constantinescu, Doru Belimace și Ion Caranica, membrii legionari ai unui comando care își propusese pedepsirea lui I.G.Duca, acuzat de faptul că ar fi fost vândut evreilor și Masoneriei, acuzație tipic legionară. Cei trei își dăduseră și un nume al grupului, Nicadorii, purtătorii biruinței, prin abrevierera a două prenume și un nume de familie Ni-Nicolae, Ca-Caranica, Dor-Doru

Unul dintre legionari a aruncat o fumigenă când șeful Guvernului s-a apropiat de vagonul ministerial, iar ceilalți doi au descărcat revolverele, omul politic murind pe loc. A fost dus în sala de așteptare a Gării, iar asasinii, în mod ritual, s-au predat. Există indicii că regele primise de la Serviciul Special de Informații informația că se pregătea ceva, dar a preferat să ignore și să nu ceară suplimentarea gărzii liderului Guvernului.

Până la urmă, I.G.Duca îi era adversar lui Carol al II-lea. Asasinatul a avut loc, conform presei contemporane, la ora 21,55, decesul fiind practic instantaneu. Trupul neînsuflețit a fost dus la București și de acolo, în Vâlcea, unde I.G.Duca și-a dorit să fie îngropat.

Nicadorii, alături de Decemviri, asasinii legionarului secesionist Mihail Stelescu și de Corneliu Zelea Codreanu vor fi executați la Tâncăbești din ordinul lui Carol al II-lea de către Ministrul de Interne Armand Călinescu la 30 noiembrie 1938, pentru că Hitler îi sugerase lui Carol al II-lea la ultima vizită a regelui român la Berlin, să îl ia în guvern pe Corneliu Zelea Codreanu, Căpitanul Mișcării Legionare.

I.G.Duca a fost, așadar, al doilea șef al Guvernului după Barbu Catargiu, în 1862, care era ucis ca urmare a unui atentat. Din păcate, nu va fi ultimul. Legionarii introduseseră asasinatul politic ca armă de confruntare politică și de eliminare a adversarilor politici.