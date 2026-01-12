Politica

Toate locuințele rămase fără curent au fost reconectate. Ministrul Energiei: Dificultăţile vor fi până miercuri

Toate locuințele rămase fără curent au fost reconectate. Ministrul Energiei: Dificultăţile vor fi până miercuri
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat luni, după ședința Comandamentului energetic național, că toate cele aproximativ 95.000 de locuințe rămase fără energie electrică în urma fenomenelor meteo extreme au fost reconectate. Oficialul a precizat că dificultățile generate de ger vor continua până la mijlocul săptămânii, însă ulterior condițiile meteorologice vor reveni la valorile normale pentru luna ianuarie, ceea ce va reduce presiunea asupra sistemului energetic.

Intervenție amplă în teren pentru reluarea alimentării cu energie

Bogdan Ivan a explicat că ședința Comandamentului energetic a reunit toți operatorii implicați în producția, transportul și distribuția energiei electrice și a gazelor naturale. În urma problemelor apărute săptămâna trecută, când zeci de mii de consumatori au rămas fără curent din cauza vremii extreme, autoritățile au mobilizat aproximativ 1.000 de specialiști și numeroase utilaje pentru remedierea situației. Potrivit ministrului, toate cele 95.000 de locuri de consum afectate au fost reconectate la rețea până vineri seara.

Ministrul a subliniat că a convocat Comandamentul energetic atât vineri, cât și luni, pentru a se asigura că România este pregătită în contextul avertizărilor de ger emise la nivel național, valabile până pe 12 și 13 ianuarie, și că există suficiente resurse pentru acoperirea consumului de gaze naturale.

Ministrul Energiei, noi detalii despre consumul de gaze

În contextul temperaturilor foarte scăzute, consumul zilnic de gaze naturale a crescut semnificativ, ajungând la aproximativ 58 de milioane de metri cubi pe zi, cu peste 70% mai mult față de media anuală a perioadei similare din 2025. Cu toate acestea, ministrul Energiei a arătat că România este într-o poziție confortabilă, având depozitele de gaze umplute în proporție de 65%, un nivel peste media Uniunii Europene și peste cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Bogdan Ivan a detaliat că producția internă zilnică se ridică la aproximativ 23,6 milioane de metri cubi, la care se adaugă extracțiile din depozite, de circa 25,5 milioane de metri cubi, diferența fiind acoperită prin importuri din statele vecine. El a evidențiat buna coordonare dintre companiile din sector, menționând că decizia de a umple depozitele încă din vară, luată împreună cu operatorii din piață și conducerea Transgaz, a permis intrarea în sezonul rece cu stocuri maxime.

Ministrul Energiei a atras atenția că frontul de ger se va deplasa dinspre Transilvania către sudul țării, inclusiv Muntenia și București, ceea ce va pune o presiune suplimentară asupra sistemului energetic. În prezent, producția de energie electrică se situează în jurul valorii de 7.800 MW, în timp ce consumul ajunge la aproximativ 8.500 MW. În ceea ce privește structura producției, o parte importantă este asigurată de gaze naturale și hidroenergie, urmate de energia nucleară și cea pe bază de cărbune. Bogdan Ivan a subliniat că menținerea centralelor pe cărbune în funcțiune a fost esențială în această perioadă, avertizând că, fără această decizie, România s-ar fi confruntat cu probleme serioase în asigurarea producției.

Totodată, ministrul a precizat că CE Oltenia este pregătită să extragă zilnic aproximativ 30.000 de tone de cărbune, necesare funcționării grupurilor energetice. El a vorbit despre eforturile depuse de angajați, care lucrează în condiții dificile, cu ninsori și temperaturi extrem de scăzute, pentru a asigura continuitatea producției.

Situația termoficării la Craiova și București

Referitor la problemele apărute în ultimele zile, ministrul a menționat că la Craiova au existat disfuncționalități care au fost remediate între timp, iar în prezent producția de energie termică este suficientă pentru a acoperi necesarul, inclusiv pentru compania Ford, care și-a reluat activitatea după weekend.

În același timp, situația din București rămâne una complexă și a fost un punct important pe agenda Comandamentului energetic. Bogdan Ivan a arătat că Elcen, în urma reparațiilor efectuate la CET Grozăvești și CET Sud, livrează agent termic conform contractelor, la temperaturi cuprinse între 95 și 97 de grade Celsius. Ministrul a precizat că a menținut legătura cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și că vor avea loc noi întâlniri tehnice între Elcen și Termoenergetica pentru a gestiona funcționarea rețelelor vechi.

În final, ministrul Energiei a reiterat că perioada dificilă din punct de vedere meteorologic va continua până miercuri, urmând ca după 15 ianuarie temperaturile să revină la valorile medii ale sezonului, ceea ce va reduce semnificativ presiunea asupra sistemului energetic național.

„Din punct de vedere a prognozei meteo, dificultăţile vor fi până în cursul zilei de miercuri. După data de 15 ianuarie, vom reveni pe mediile anuale ale lunii ianuarie iar după aceasta, până la finalul lunii ianuarie, prima săptămână din februarie, vom fi pe medie şi vom avea temperaturi mult mai bune, lucru care va reduce significativ presiunea asupra sistemului energetic naţional al României”, a declarat ministrul Energiei.

