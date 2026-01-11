Bogdan Ivan: În caz de perturbări externe, plafonarea prețului gazelor va fi redusă gradual până în 2027

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat că, după eliminarea schemei de compensare pentru gaze naturale, de la 1 aprilie, preţurile la gazele naturale nu vor creşte. El a spus că există oferte în piaţă chiar mai mici decât preţul plafonat.

„Am început încă de anul trecut, în septembrie, o gândire în care la 31 martie, când se termină această schemă de plafonare, România să nu sufere un şoc la fel ca şi în cazul energiei electrice să aibă o creştere abruptă a preţului la gazele naturale. În momentul de faţă, după ce am setat aceste lucruri în întreaga piaţă, avem oferte din piaţă şi sub preţul plafonat astăzi şi am mare încredere că în momentul în care am făcut organizarea pentru data de 31 martie nu o să avem creşteri de preţuri”, a spus Bogdan Ivan la Digi 24.

Ministrul Economiei a mai spus că, dacă va fi nevoie, reducerea plafonului se va face gradual, timp de încă un an:

Întrebat despre informațiile care au apărut în ultima perioadă în România, conform cărora țara noastră nu are suficientă energie și gaze pentru că trebuie să ajutăm Republica Moldova și Ucraina, ministrul a spus:

„E o teză falsă. România astăzi este cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga Uniune Europeană. În momentul de față, noi extragem zilnic între 21 și 23 de milioane de m³ de gaze în 24 de ore și avem depozitele de 3 miliarde de m³ de gaze umplute în proporție de aproximativ 68% astăzi. Suntem la aproximativ 15 procente peste media Uniunii Europene, iar la 1 noiembrie, la începutul sezonului rece, România este singura țară care a avut 100% depozitele de gaze umplute din toată Uniunea Europeană”.

Bogdan Ivan a mai declarat că au avut loc întâlniri în care a cerut operatorilor economici din distribuția de gaze naturale să facă achiziții încă din vară, când sunt prețuri foarte mici, iar aceștia au făcut acest lucru: „Ne-am umplut depozitele și ne-am asigurat că, indiferent de condițiile meteo din această perioadă, România va avea suficiente gaze pentru a nu fi sub nicio presiune.

Noi nu mai importăm gaze din Federația Rusă din 2023, așa că suntem în afara acestui șantaj energetic pe care ei l-au făcut față de noi. În același timp, România se comportă ca un potențial jucător regional, pentru că noi suntem cei care, pe de o parte importăm și gaze LNG din SUA, le vindem către Republica Moldova, tranzităm și gaze către Ucraina, dar acest lucru într-o formă care ne produce venituri de pe această activitate economică și acest lucru aduce un plus”, a mai adăugat el. Ivan a mai precziat că „folosim gazele naturale ale altor state pentru a-i ajuta și pe vecinii noștri, făcând profituri prin companiile românești”.