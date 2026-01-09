Vouchere pentru facturile la energie, fără drumuri la Poștă. Ce schimbări se pregătesc

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că ministerul colaborează cu operatorii de distribuţie şi furnizare la un mecanism prin care voucherul de 50 de lei pentru facturile la energie să fie scăzut automat din factură în cazul consumatorilor vulnerabili. „Imediat ce se termină actuala schemă, în 31 martie, am putea veni cu această nouă formulă”, a afirmat ministrul, la o conferință de presă.

Ministrul a afirmat că autoritățile lucrează la un mecanism prin care voucherul de 50 de lei pentru facturile la energie să fie scăzut automat din factură în cazul consumatorilor vulnerabili.

„Actualul mecanism este activ până la 31 martie. Lucrăm împreună cu operatorii de distribuţie şi furnizare la un mecanism prin care pentru oamenii cu un venit sub 2.000 de lei, de exemplu, să li se scadă cei 50 de lei direct din factură, fără a-i mai pune pe drumuri, să se scrie în platformă, să ia fizic cardul de la poştă, să se tot plimbe”, a declarat Bogdan Ivan.

Potrivit acestuia, mecanismul prin care voucherele de ajutor de 50 de lei ar urma să fie scăzute automat din facturile consumatorilor vulnerabili ar putea deveni funcțional după 31 martie.

„Imediat ce se termină actuala schemă, în 31 martie, am putea veni cu această nouă formulă prin care să li se scadă automat din factură acea sumă de bani, pentru a proteja consumatorii vulnerabili, aproximativ 2,1 milioane puncte de consum, circa 3,5 milioane de oameni”, a mai spus ministrul.

Acesta i-a îndemnat din nou pe consumatorii casnici să consulte comparatorul de prețuri al ANRE și să aleagă oferta cea mai avantajoasă, în contextul noilor propuneri lansate de furnizorii de energie electrică la începutul anului.

„Legislaţia este una care stimulează acest lucru şi îi invit pe toţi românii să facă această opţiune pentru furnizorii care le oferă energie electrică la un preţ mult mai bun”, a mai spus Bogdan Ivan.

Aproximativ patru milioane de persoane vulnerabile au început să primească lunar, din vara anului trecut, un voucher în valoare de 50 de lei destinat facturilor la energie.

Ministrul a vorbit, de asemenea, despre discuțiile cu operatorii privind eliminarea plafonării prețului la gaze, precizând că acestea au început încă din luna septembrie, astfel încât să fie luate în calcul mai multe scenarii de lucru.

„În momentul de faţă, pe predicţiile pe care le avem, nu vom avea o creştere a preţului după data de 31 martie 2026. Ceea ce este foarte important, de exemplu, chiar şi acum sunt operatori care furnizează gaze naturale sub preţul plafonat de lege, astăzi, în condiţiile în care avem suficientă producţie”, explicat acesta.

Bogdan Ivan a declarat că, dacă este luată în calcul varianta B, care presupune apariția unor evenimente foarte puțin probabile care ar putea perturba piața, autoritățile au în vedere un scenariu ce prevede o reducere graduală a plafonării.

„Adică să nu avem, ca şi în cazul energiei electrice, când, de la 1 iulie, brusc s-au dublat preţurile pentru consumatorul final... în cazul gazelor punem în calcul şi acest scenariu. Scenariul de bază este cel în care, împreună cu operatorii din piaţă, ne asigurăm că nu avem nicio perturbare şi că vom avea în continuare un preţ în mod sănătos pe piaţă, sub preţul plafonat astăzi. În condiţiile în care avem producţie internă, în condiţiile în care începem să exploatăm din anul 2027 şi Neptun Deep, avem predicţia de a ne asigura că în cursul iernii viitoare nu o să avem perturbaţii şi preţuri mărite”, a spus acesta.

El a precizat că, în cazul celui de-al doilea mecanism, lucrările sunt încă în desfășurare și că este luată în calcul, de exemplu, o reducere graduală de 8–10%, până în aprilie 2027.

„Poate să fie reducere, de exemplu, de 10% gradual, 8-10% în fiecare lună până în luna aprilie a anului 2027, pentru întreaga piaţă. Repet, cred foarte mult în soluţii corecte de piaţă şi soluţii naturale şi sănătoase în care statul intervine, dar intervine până la un punct, pentru că mă interesează consumatorul final”, a spus acesta.