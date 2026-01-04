An nou, costuri mai mari. Facturile la energie cresc din ianuarie

Facturi mai mari la energie din ianuarie. Începând cu 1 ianuarie, consumatorii de energie electrică din Republica Moldova vor achita facturi mai mari, ca urmare a încetării mecanismului de compensare aplicat până acum pentru o parte din consum.

Decizia survine în contextul în care statul nu va mai acoperi costurile pentru primii 110 kilowați-oră, sprijin care a fost posibil datorită unui ajutor financiar de urgență oferit de Uniunea Europeană.

Odată cu retragerea acestui sprijin, tarifele la electricitate revin la nivelurile aprobate de autorități în vara anului 2025, afectând atât gospodăriile din centrul și sudul țării, cât și consumatorii din nord.

Pentru clienții deserviți de Premier Energy, schimbarea este semnificativă. Dacă anul trecut primii 110 kWh erau facturați la un tarif redus, de 2 lei și 34 de bani per kilowatt-oră, în prezent întregul consum este tarifat la 3 lei și 59 de bani.

În nordul Republicii Moldova, majorarea este și mai pronunțată: tariful ajunge la aproximativ 4 lei per kilowatt-oră, față de 2 lei și 84 de bani, cât plăteau anterior beneficiarii compensațiilor pentru aceeași cantitate de energie.

Potrivit informațiilor vehiculate în spațiul public, noile tarife nu sunt însă definitive. Surse din cadrul companiilor de furnizare susțin că, în luna februarie, ar putea fi depuse solicitări oficiale către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în vederea ajustării prețurilor.

Eventualele modificări vor depinde de evoluția pieței energetice din 2025, inclusiv de costurile de achiziție și de stabilitatea regională.

Autoritățile recunosc că mediul energetic rămâne unul instabil și greu de anticipat. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, afirmă că situația din regiune este marcată de numeroase incertitudini, în special din cauza conflictului din Ucraina și a riscurilor asociate infrastructurii energetice.

„Este extrem de dificil să facem prognoze exacte. Nu știm ce capacități de producere ar putea fi afectate în continuare în Ucraina și cum vor evolua fluxurile energetice. Suntem integrați într-un sistem regional, iar orice estimare fermă ar fi prematură”, a declarat ministrul.

La rândul său, directorul general al ANRE, Alexei Taran, susține că furnizorii sunt obligați să identifice permanent cele mai avantajoase surse de energie, într-un context în care diversificarea și concurența pot contribui la stabilizarea sau chiar reducerea tarifelor.

„Energocom și ceilalți furnizori caută constant soluții mai ieftine. Concurența și diversitatea surselor sunt elemente-cheie care, pe termen mediu, pot genera prețuri mai bune pentru consumatori”, a precizat șeful ANRE.

Specialiștii din domeniu consideră că eliminarea compensațiilor nu va produce un impact dramatic asupra populației, mai ales în contextul în care, în ultimele luni, prețurile la energie au înregistrat deja unele ajustări descendente.

Expertul în energetică Eugen Muravschi subliniază că tariful la electricitate a fost redus cu peste 10% în vara anului trecut, iar diferența actuală este parțial amortizată de alte măsuri de sprijin.

„Compensațiile pentru sezonul rece vor continua, iar tarifele nu depind exclusiv de piață, ci și de factori geopolitici. Există așteptări privind ieftinirea gazelor naturale, iar dacă acest lucru se va confirma, este posibil să vedem și ajustări la energia electrică. ANRE urmează să anunțe noile tarife la gaze în luna ianuarie, iar estimările indică o eventuală reducere de circa 10%”, a explicat expertul.

Mecanismul de compensare aplicat anterior direct în facturile consumatorilor a fost posibil datorită unui pachet financiar de urgență, în valoare totală de 250 de milioane de euro, acordat Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Din această sumă, 115 milioane de euro au fost direcționate exclusiv pentru acoperirea costurilor suplimentare la energia electrică.

Sprijinul financiar a fost oferit în contextul crizei energetice generate de sistarea livrărilor de gaze naturale în regiunea transnistreană, decizie care a amplificat presiunile asupra întregului sistem energetic național.