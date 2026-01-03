Situație critică în centrul țării. Zeci de mii de gospodării nu au curent electric

Aproape 30.000 de consumatori din județul Alba nu au curent electric, sâmbătă după-amiază, din cauza avariilor provocate de viscol. La această oră, echipele de intervenție lucrează pentru remedierea defecțiunilor. Între timp, ISU Alba și inspectoratele din cinci județe învecinate au trimis generatoare de mare putere pentru a asigura funcționarea infrastructurii critice din Abrud, precum punctele de transformare și stațiile de pompare a apei.

„Peste 72 de specialişti intervin neîntrerupt pentru remedierea defecţiunilor din reţea. Din totalul iniţial de 43.531 de consumatori afectaţi, eforturile concentrate au dus la realimentarea unei mari părţi din reţea, la acest moment mai fiind nealimentaţi un număr de 29.583 consumatori. Pentru a accelera reparaţiile la liniile de tensiune afectate, s-a solicitat sprijinul a 2 echipaje cu 8 specialişti din judeţele limitrofe”, au anunțat reprezentanții operatorului de distribuție DEER – Sucursala Alba.

Pentru asigurarea continuității serviciilor esențiale, ISU Alba a dislocat două generatoare de mare putere, puse la dispoziția DEER pentru alimentarea punctelor critice din Abrud.

Suplimentar, cinci generatoare de capacitate mare (450 KVA) din cadrul ISU Arad, ISU Bihor, ISU Cluj, ISU Mureș și ISU Sibiu au fost trimise spre județul Alba și vor fi folosite pentru alimentarea punctelor de transformare și a stațiilor de tratare și pompare a apei, astfel încât populația să beneficieze cât mai rapid de apă potabilă și energie electrică.

„Rugăm cetăţenii din localităţile afectate să dea dovadă de înţelegere în ceea ce priveşte timpul necesar remedierii acestor avarii complexe. Forţele de intervenţie, de la pompieri militari până la echipe tehnice ale distribuitorului de energie electrica, drumuri nationale şi judeţene, autorităţi publice locale şi judeţene, sunt în teren, în condiţii meteorologice dificile, şi acţionează neîncetat pentru revenirea la starea de normalitate în cel mai scurt timp posibil”, anunță sursa citată.

Vremea severă din ultimele ore a provocat probleme majore în mai multe regiuni ale țării, afectând circulația rutieră și siguranța populației. Drumuri naționale din județele Harghita, Alba și Caraș-Severin au fost blocate, după ce arbori doborâți de zăpadă au căzut pe carosabil sau după ce vehicule de mare tonaj au derapat, iar autoritățile au intervenit pentru degajarea traseelor.

În zonele montane, riscul de avalanșă a crescut semnificativ. În Munții Făgăraș s-a produs o avalanșă de mari dimensiuni, provocată de stratul consistent de zăpadă și de vântul puternic. Salvamontiștii au avut un bilanț dificil în ultimele 24 de ore, intervenind pentru salvarea a 85 de persoane. Dintre acestea, 32 au fost transportate la spital, iar o victimă nu a putut fi salvată.

Duminică, vremea va fi în general închisă, cu precipitații în majoritatea regiunilor țării. În Dobrogea și în câmpiile Olteniei și Munteniei vor predomina ploile, în timp ce Moldova, Banatul și dealurile subcarpatice din sud vor fi afectate de ninsori, potrivit prognozei ANM.

Cantitățile de apă vor fi semnificative în sudul Banatului, nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei, precum și în zonele montane, unde se vor înregistra 10–15 l/mp, iar izolat peste 25–30 l/mp. Stratul de zăpadă va ajunge la 20–25 cm în Munții Banatului și Carpații Meridionali, 10–15 cm local în Banat, nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei, în Transilvania și în restul zonelor montane, și 1–5 cm în Moldova și sudul Crișanei.

Pe arii restrânse, mai ales dimineața în jumătatea sudică a țării, se pot forma depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele înalte ale Carpaților de Curbură, Carpaților Meridionali și Munților Banatului, unde vitezele vor atinge 60–80 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Temperaturile maxime se vor situa între -2 grade în Transilvania și 15 grade în sudul Dobrogei, iar minimele între -8 și 3 grade. Izolat, dimineața și noaptea, se va forma ceață.