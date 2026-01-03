Viscolul a lăsat sute de localități în beznă. Harta zonelor afectate

Peste 220 de localități din România sunt afectate, sâmbătă, de întreruperi ale alimentării cu energie electrică, provocate de viscol. Aproape 80.000 de utilizatori au rămas fără curent, potrivit datelor publicate de Distribuție Energie Electrică România.

În total, 1.212 posturi de transformare și puncte de alimentare au fost scoase din funcțiune din cauza condițiilor meteo extreme, iar numărul total al consumatorilor afectați ajunge la 79.920.

Cele mai mari probleme se înregistrează în județul Alba, unde 42.267 de utilizatori din 68 de localități nu au energie electrică, după avarii produse la 608 posturi de transformare.

În județul Mureș, sunt afectate 60 de localități și 11.984 de consumatori, în timp ce în Bihor nouă localități au rămas fără curent, fiind afectați 6.215 utilizatori. În Sibiu, 5.756 de consumatori din 20 de localități nu sunt alimentați cu energie electrică.

Reprezentanții Distribuție Energie Electrică România anunță că echipele de intervenție au lucrat pe parcursul nopții și continuă intervențiile și sâmbătă, pentru remedierea avariilor și limitarea efectelor produse de vremea extremă.

Vremea severă din ultimele ore a generat probleme majore în mai multe regiuni ale țării, cu drumuri blocate, intervenții de urgență și situații cu grad ridicat de risc. Circulația rutieră a fost oprită pe mai multe drumuri naționale din județele Harghita, Alba și Caraș-Severin, după ce arbori doborâți de zăpadă au ajuns pe carosabil sau după ce vehicule de mare tonaj au derapat.

În zonele montane, pericolul de avalanșă a crescut considerabil. În Munții Făgăraș s-a produs o avalanșă de mari dimensiuni, pe fondul stratului consistent de zăpadă și al vântului puternic. Salvamontiștii au avut un bilanț încărcat în ultimele 24 de ore, intervenind pentru salvarea a 85 de persoane. Dintre acestea, 32 au fost transportate la spital, iar în cazul unei victime nu a mai fost posibilă salvarea.