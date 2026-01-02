Viscol puternic în unele zone din țară. Circulația către stațiunea Vârful lui Roman, restricționată

Drumul care duce către staţiunea Vârful lui Roman a fost închis de autoritățile locale. Măsura a fost luată din cauza ninsorii abundente şi a vântului care viscoleşte zăpada în zona montană a localităţii Horezu. Anterior, accesul în zonă fusese permis doar autovehiculelor echipate pentru sezonul rece.

„Având în vedere evoluţia nefavorabilă a condiţiilor meteorologice, începând cu ora 14:00, circulaţia rutieră pe drumul de acces către Vârful lui Roman a fost închisă”, anunţă oficialii Poliţiei judeţului Vâlcea, sâmbătă după amiază.

Drumul de acces către staţiunea Vârful lui Roman a fost restricţionat încă din cursul dimineţii, din cauza ninsorii abundente şi a intensificării vântului pe strada Lungă. Circulaţia a fost permisă temporar doar autovehiculelor cu tracţiune integrală, echipate cu anvelope de iarnă şi sisteme antiderapante, precum lanţuri sau plase. Ulterior, pe fondul înrăutăţirii vremii, s-a decis închiderea completă a drumului.

Vineri, meteorologii au emis mai multe avertizări cod galben şi cod portocaliu de precipitaţii şi vânt puternic, valabile până sâmbătă seară, în mai multe regiuni ale ţării şi în zonele montane. La altitudini mari se va depune un strat nou de zăpadă, care poate ajunge la 50 de centimetri, iar în mai multe zone este aşteptat viscol.

Potrivit ANM, până sâmbătă, la ora 22:00, vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării, iar local se vor acumula cantităţi de apă de 15–30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile, cu un strat de zăpadă de 20–50 cm, în timp ce în zonele deluroase, în Transilvania şi Maramureş, vor fi lapoviţă şi ninsoare, cu depuneri de 5–15 cm.

În Crişana şi Banat sunt prognozate precipitaţii mixte, iar sâmbătă şi în Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei. Pe alocuri se va forma polei. Vântul va avea intensificări la munte, cu rafale de peste 70–80 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Meteorologii anunţă intensificări ale vântului şi în Moldova, Dobrogea, Banat, Crişana, nord-estul Munteniei şi izolat în Transilvania, unde rafalele vor ajunge, în general, la 40–50 km/h. În nord-vest şi centru, ninsoarea va fi temporar viscolită.

ANM a emis cod galben pentru intervalul 2 ianuarie, ora 10:30 – 3 ianuarie, ora 10:00, când la munte se vor acumula 20–30 l/mp, iar stratul de zăpadă va ajunge la 10–20 cm. Un alt cod galben vizează intensificări ale vântului în Banat, Crişana, sudul Moldovei şi pe litoral, cu viteze de 50–70 km/h.

Un cod portocaliu este valabil în Carpaţii Occidentali, Carpaţii Meridionali şi în nordul şi centrul Carpaţilor Orientali. Vântul va sufla cu 70–85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri va atinge 90–120 km/h. Va fi viscol puternic, cu vizibilitate redusă sub 50 de metri, iar stratul de zăpadă poate ajunge la 30–50 cm.

Pentru ziua de sâmbătă, între orele 10:00 şi 22:00, este prognozat viscol în Carpaţii Orientali şi vânt puternic pe litoral, cu rafale de până la 50–60 km/h. Vizibilitatea va fi temporar redusă.