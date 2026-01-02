Prognoza meteo, 2 ianuarie. Temperaturi neobișnuite pentru o lună de iarnă. Unde va ninge ca în povești

Valorile termice vor fi în creștere față de intervalul precedent, apropiindu-se de mediile climatologice în vest și depășindu-le în restul țării. Pe parcursul zilei, cerul va fi predominant noros în nord-vest și temporar în sud-est, anunță ANM.

Precipitațiile se vor extinde treptat în vest, centru și nord-vest, precum și în zonele montane și submontane, local acumulându-se între 20 și 30 l/mp.

La munte vor predomina ninsorile, iar în Munții Apuseni stratul de zăpadă va ajunge la 15–25 cm. În Banat și izolat în Moldova, Oltenia și Muntenia vor fi precipitații mixte, iar în Maramureș, Transilvania, Crișana și nordul Olteniei vor predomina lapovița și ninsoarea, cu un strat de 5–15 cm. Pe alocuri se va forma polei.

Vântul va avea intensificări la munte, cu rafale de 70–90 km/h și până la 100 km/h la altitudini de peste 1700 m, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea.

În zonele joase din vest, centru și est, vântul va sufla cu 40–50 km/h, viscolind local ninsoarea. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 și 9 grade, iar minimele între -4 și 4 grade, iar izolat va fi ceață.

Vremea în București

Vremea se va încălzi, cu valori termice peste mediile climatologice. Cerul va fi variabil, cu înnorări seara și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile vor varia între -3 și 8 grade.

Până pe 5 ianuarie, temperaturile se vor menține apropiate de normal, cu răciri locale în zona Carpaților Meridionali. Precipitațiile vor fi mai consistente în nordul Carpaților Orientali și Munții Apuseni, iar în regiunile extracarpatice vor fi sub media obișnuită.

În perioada 5–12 ianuarie, vremea se va încălzi semnificativ, cu abateri mai pronunțate în sud-est. Precipitațiile vor depăși media normală, cu ploi și ninsori mai frecvente în vest.

Săptămâna 12–19 ianuarie va aduce temperaturi mai ridicate decât normalul, mai ales în sud-est. Precipitațiile vor fi excedentare în regiunile intracarpatice și apropiate de media obișnuită în restul țării.

În ultima decadă a lunii, 19–26 ianuarie, temperaturile vor rămâne ușor peste normal, iar precipitațiile se vor situa aproape de valorile climatologice, marcând o iarnă mai blândă decât de obicei.