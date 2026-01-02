Zăpadă de 20 de centimetri în Maramureș, autoritățile au intervenit cu 500 de tone de material antiderapant

Intervenții extinse au avut loc vineri pe drumurile din județul Maramureș, unde echipele de întreținere au acționat pentru a preveni formarea poleiului, în contextul unor condiții meteo dificile. Autoritățile anunță că, în total, au fost folosite peste 500 de tone de material antiderapant pe rețeaua de drumuri naționale și județene.

Pe principalele artere naționale care traversează județul, utilajele au fost mobilizate încă din cursul nopții. Drumarii au intervenit cu zeci de echipamente speciale, împrăștiind cantități semnificative de material antiderapant pe tronsoane intens circulate, inclusiv pe drumurile care leagă Maramureșul de alte regiuni ale țării, dar și pe centura municipiului Baia Mare.

În urma acțiunilor, carosabilul de pe drumurile naționale este, în mare parte, curat și umed, fără acumulări majore de zăpadă.

Și pe drumurile județene s-a acționat constant. Societatea responsabilă de întreținerea acestora a intervenit cu peste 30 de utilaje, concentrându-se în special pe zonele de deal și de munte, unde riscul de polei este mai ridicat. În aceste sectoare, carosabilul este curățat, însă umiditatea ridicată menține un risc crescut de alunecare.

Vremea rămâne însă nefavorabilă. În județ se semnalează ninsori slabe, iar în zona montană înaltă precipitațiile sunt viscolite de vântul puternic. Rafalele au atins viteze ridicate, mai ales la altitudini mari, unde vântul spulberă zăpada și reduce vizibilitatea.

Stratul de zăpadă diferă semnificativ în funcție de zonă. Cele mai mari depuneri au fost înregistrate în localitățile montane, unde zăpada depășește pe alocuri 20 de centimetri, în timp ce în zonele joase stratul este mult mai redus. Temperaturile au coborât sub pragul înghețului în aproape tot județul, cu valori negative accentuate în masivele montane.

Autoritățile avertizează că actualele condiții meteo favorizează apariția poleiului, în special dimineața și seara. În acest context, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să reducă viteza, să păstreze distanța față de celelalte autovehicule și să adapteze stilul de condus la starea carosabilului și la evoluția vremii.