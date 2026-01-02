Cresc simțitor valorile termice în Republica Moldova, cerul rămâne înnorat

Vreme închisă și azi, 2 ianuarie, în Republica Moldova, cu cer acoperit de nori, dar cu temperaturi în creștere față de zilele precedente, conform informațiilor meteorologilor. Maximele de vineri vor ajunge la nivelul a 3 - 5 grade Celsius, minima din timpul nopții va fi de 0 grade Celsius.

Soarele se va strecura printre nori în unele momente ale zilei în sudul țării și în centru, vântul va sufla fără intensificări. Sunt anunțate câte 3 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi câte 5 grade Celsius la Bălți, la Chișinău, la Ștefan-Vodă și Cahul. Nu sunt șanse de apariție a precipitațiilor. Mâine, valorile termice vor fi de 2 - 5 grade Celsius, cerul se va păstra înnorat.

În românia, azi, valorile termice, în creștere față de intervalul anterior, se vor încadra în jurul mediilor multianuale specifice datei în regiunile vestice și peste acestea în restul teritoriului. Cerul va fi noros în jumătatea de nord-vest a țării și temporar noros în cea sud-estică. Aria precipitațiilor se va extinde treptat în vest, centru și nord-vest, precum și în toate zonele montane și submontane și local se vor acumula cantități de apă de 20…30 l/mp, conform ANM.

La munte vor predomina ninsorile și, în special în Munții Apuseni, se va depune strat consistent de zăpadă, în general de 15…25 cm. În Banat și pe arii restrânse în Moldova, Oltenia și Muntenia, vor fi precipitații mixte, în Maramureș, Transilvania, Crișana și jumătatea nordică a Olteniei vor predomina lapovița și ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5…15 cm.

Pe alocuri se va forma polei. Vântul va avea intensificări la munte, unde la rafală vor fi viteze de peste 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…100 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută. Local și temporar intensificări ale vântului vor fi și în zonele joase de relief din vest, centru și est, cu viteze în general de 40…50 km/h, pe suprafețe mici viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 1 și 9 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în marea lor majoritate între -4 și 4 grade Celsius.