Cer înnorat și temperaturi aproape de limita înghețului, azi, în Republica Moldova

Vreme specifică acestei perioade a anului, marți, 30 decembrie, în Republica Moldova, cu temperaturi scăzute și cer înnorat, conform veștilor transmise de specialiștii meteo. Maximele de astăzi vor fi cuprinse între 0 și 4 grade Celsius, minima din timpul nopții va ajunge la -4 grade Celsius. Cerul va fi mai mult înnorat, nu sunt șanse de apariție a precipitațiilor, Soarele își va face apariția în unele momente ale zilei în jumătatea de nord a țării, vântul va sulfa cu intensificări.

Sunt anunțate 0 grade Celsius la Briceni, la Bălți și la Rîbnița, vor fi câte 1 grad la Chișinău și la Ștefan-Vodă și 4 grade Celsius la Cahul. Mâine, valorile termice vor fi în scădere și vor ajunge la nivelul a -2 grade Celsius până la 1 grad. Cerul rămâne înnorat, doar în sud-est va fi senin.

Azi, în România, cerul va fi variabil în sud şi în sud-est şi temporar noros în rest. Va ninge slab la munte, în Maramureş, Transilvania, local în Moldova, în Crişana şi cu totul izolat în Oltenia, Muntenia şi Dobrogea, conform celor de la ANM.

În Banat vor fi precipitaţii slabe, mai ales sub formă de lapoviţă şi de ninsoare, ce vor putea determina depuneri de polei. În vestul şi sudul Olteniei, precum şi în sud-vestul Munteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. În Carpaţii Meridionali şi de Curbură rafalele vor atinge 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, vor fi de 90…120 km/h, ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută. Temperaturile maxime se vor situa în general între -4 şi 5 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -12 şi -4 grade Celsius.

Marți, în București, cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul nopţii, când vor fi posibile fulguieli. Vântul va sufla în general moderat, cu viteze de 30…35 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade, iar cea minimă va fi de -7…-4 grade Celsius.