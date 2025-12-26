Reguli mai stricte pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova. Programare obligatorie, verificări riguroase și fără intermediari

Republica Moldova. Procedura de depunere a cererilor pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova a fost modificată semnificativ, odată cu intrarea în vigoare a noii Legi a cetățeniei. Autoritățile anunță reguli mai stricte, un control sporit asupra dosarelor și eliminarea completă a intermediarilor, în încercarea de a alinia procesul la standardele europene și de a preveni abuzurile.

Agenția Servicii Publice (ASP) informează că, începând cu data de 24 decembrie 2025, toate cererile în materie de cetățenie sunt recepționate exclusiv în baza unei programări prealabile. Accesul direct la ghișee fără programare nu mai este permis.

Programarea se efectuează online, pe site-ul oficial al instituției, în compartimentul dedicat „Programarea la servicii”, măsură menită să reducă aglomerația și să asigure o gestionare mai eficientă a solicitărilor.

O altă schimbare importantă vizează locul de depunere a cererilor. Conform noilor reguli, dosarele pot fi depuse doar în centrele multifuncționale din municipiul Chișinău. Cererile depuse anterior intrării în vigoare a noii legislații vor fi examinate conform procedurilor vechi.

„Cererile recepționate până la data intrării în vigoare a actelor normative vor continua să fie examinate conform regulilor anterioare”, anunță ASP.

Noua lege exclude explicit posibilitatea depunerii cererilor prin intermediari sau în baza procurii. Potrivit autorităților, această măsură are scopul de a elimina practicile ilegale și schemele prin care „intermediarii rezolvau problema contra cost”.

Astfel, cererea pentru cetățenia Republicii Moldova poate fi depusă doar personal, fie la Agenția Servicii Publice, fie la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova, în funcție de domiciliul solicitantului. În cazul copiilor sau al persoanelor aflate sub tutelă, cererea va fi depusă de reprezentantul legal.

Autoritățile anunță și verificări mult mai riguroase ale solicitanților. Orice persoană care dorește să dobândească cetățenia Republicii Moldova va trebui să demonstreze cunoașterea limbii române și a prevederilor Constituției Republicii Moldova.

Totodată, vor fi aplicate mecanisme mai stricte de verificare a identității, autenticității documentelor prezentate, istoricului de călătorii, situației financiare și lipsei antecedentelor penale.

ASP subliniază că, în contextul migrației regionale și al alinierii Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene, cetățenia nu mai poate fi tratată ca o simplă formalitate, ci presupune responsabilitate, integrare și respect față de statul și societatea în care solicitantul alege să devină cetățean.