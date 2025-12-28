Social

Viscol puternic la Rânca, în judeţul Gorj. Drumul spre Novaci ar putea fi închis până luni după-amiază

Viscol puternic la Rânca, în judeţul Gorj. Drumul spre Novaci ar putea fi închis până luni după-amiazăSursa foto: Captură video Facebook
Drumarii de la DRDP Craiova îi avertizează pe turiștii de la Rânca, județul Gorj, să coboare de pe munte încă din această seară, din cauza viscolului extrem de puternic care ar putea închide drumul spre Novaci până luni după-amiază.

Trafic intens pe DN 67 C, sub cod roșu de viscol

Direcția de Drumuri și Poduri Craiova a anunțat duminică după prânz că pe DN 67 C, drumul spre Rânca, se înregistrau valori ridicate de trafic, deși zona este încă de dimineață sub avertizare cod roșu de viscol.

DRDP Craiova a făcut un apel către turiștii din stațiunea montană Rânca, județul Gorj, să coboare cât mai repede de pe munte, deoarece drumul spre Novaci ar putea fi închis din cauza viscolului puternic.

Drumul spre Novaci, sub avertizare cod roșu de viscol

Din cauza condițiilor meteo și a codului roșu de viscol, autoritățile avertizează că drumul spre Novaci ar putea fi închis temporar. Turiștii care intenționează să coboare de pe munte sunt rugați să facă acest lucru încă din această seară, pentru a evita blocarea pe traseu.

Ninsoare, viscol

În cazul închiderii drumului, circulația rutieră se va relua după încetarea efectelor meteorologice de sub codul roșu, cel mai probabil luni, 29 decembrie, în a doua parte a zilei. Autoritățile recomandă respectarea avertismentelor pentru siguranța participanților la trafic.

Cod roșu de viscol în Carpații Meridionali și de Curbură

Meteorologii au emis o avertizare cod roșu de viscol valabilă de duminică, ora 10, timp de 24 de ore, pentru Carpații Meridionali și de Curbură. La altitudini de peste 1.700 de metri, se așteaptă ninsori puternice însoțite de vânt cu rafale de peste 120 km/h.

Vântul va reduce vizibilitatea aproape de zero, iar autoritățile recomandă prudență maximă în zonă. Un punct medical al Serviciului Public Salvamont Gorj, situat pe Vârful Păpușa, în zona pârtiei de schi, a fost afectat de condițiile meteo extreme din ultimele ore.

