Prognoza meteo, 15 aprilie. Temperaturile, apropiate de valorile normale în majoritatea regiunilor

Vremea de miercuri, 15 aprilie, va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în regiunile intracarpatice, iar în restul țării temperaturile se vor menține, în general, apropiate de valorile normale, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 23 de grade, iar cele minime între 2 și 13 grade.

Miercuri, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în regiunile intracarpatice, iar în restul teritoriului valorile termice vor fi, în general, apropiate de normal. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, dar și cu înnorări temporare. Pe alocuri, vor apărea ploi slabe în zonele montane, precum și în vest și centru, iar pe timpul nopții mai ales în nord-est și est. Local, condițiile meteo vor varia de la o regiune la alta.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în prima parte a intervalului în sudul Banatului, unde rafalele vor atinge cel mult 40-50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 23 de grade, iar cele minime între 2 și 13 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, în special în sud-est, se va forma ceață.

În București, vremea va fi, în general, frumoasă pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil, cu perioade mai mult senine, iar vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante.

Temperaturile maxime se vor încadra între 17-18 grade, în timp ce minima se va încadra între 4 și 6 grade.

În zonele montane, vremea va fi schimbătoare, cu alternanțe între perioade cu cer variabil și intervale cu înnorări temporare. Pe alocuri vor apărea ploi slabe, mai ales pe parcursul zilei.

Valorile termice se vor menține apropiate de normal, iar condițiile meteo vor varia de la o zonă la alta.