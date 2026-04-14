Prognoza meteo, 14 aprilie. Vremea va fi caldă, dar va ploua în majoritatea regiunilor din țară

Vremea de marți, 14 aprilie, va fi caldă, iar în majoritatea regiunilor țării sunt așteptate ploi, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile maxime vor ajunge până la 22 de grade, iar minimele vor coborî până la 0 grade în anumite zone din țară.

Conform ANM, cerul va fi temporar noros, iar izolat vor apărea ploi slabe în Banat, Oltenia și posibil în Crișana, precum și în zona montană, unde pe creste se vor semnala lapoviță și ninsoare. De asemenea, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, unde vitezele vor ajunge la 50–70 km/h, iar în zona montană la 80–90 km/h. Totodată, pe parcursul zilei, pe alocuri, se vor înregistra rafale și în restul teritoriului, de 40–45 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 22 de grade, iar cele minime între 0 și 10 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -2 grade. De asemenea, dimineața și noaptea, izolat se va forma brumă, iar în sud-estul țării, cu o probabilitate mai mare, va apărea ceață.

În București, cerul va avea înnorări temporare, iar condițiile meteo se vor menține schimbătoare pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab și moderat pe parcursul zilei, cu unele intensificări, când vitezele vor ajunge la 40–45 km/h.

În aceste condiții, temperatura maximă se va situa între 15 și 16 grade, iar cea minimă între 4 și 6 grade.

La munte, vremea va fi în general instabilă, cu cer temporar noros și precipitații slabe izolate, care pe creste vor apărea sub formă de lapoviță și ninsoare. În aceste condiții, valorile meteo vor varia.

Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în zonele înalte, unde rafalele pot ajunge la 80–90 km/h. Condițiile meteo vor varia pe parcursul zilei, în special în zonele de altitudine.