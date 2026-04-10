Ninsori ca în plină iarnă înainte de Paște. Zăpadă consistentă în mai multe stațiuni din țară

Atmosfera de iarnă s-a instalat în mai multe zone montane din România, chiar înainte de Paște. Vineri a nins în stațiuni precum Voineasa, Șureanu, Borșa sau Sinaia, iar stratul de zăpadă s-a depus consistent. ANM a anunțat că vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, iar pe timpul nopților temperaturile vor coborî sub zero grade.

Turiștii care au ales să petreacă sărbătorile pascale la munte, în zone precum Voineasa, Borșa sau Poarta Raiului, în Munții Șureanu, au găsit condiții specifice sezonului rece. La Voineasa a nins abundent, iar sezonul de schi continuă. În zona Poarta Raiului, din Munții Șureanu, județul Alba, drumurile au fost acoperite de zăpadă, după ninsori consistente. La Borșa, ninsoarea a început încă de joi, iar stratul de zăpadă s-a depus treptat.

Pe Valea Prahovei, la Sinaia, domeniul schiabil situat la aproximativ 2000 de metri altitudine, în Munții Bucegi, oferă condiții bune pentru schi, mai ales în prima parte a zilei. În Poiana Brașov, sezonul de iarnă s-a încheiat oficial, însă în Masivul Postăvaru a început din nou să ningă, revenind temporar la condiții de iarnă.

Reprezentanții Poliției au atras atenția asupra condițiilor de trafic din zonele montane, după ninsorile recente.

„Vă mai amintiţi recomandările pe care vi le transmiteam anul trecut, prin noiembrie? Nu zic să vă montaţi acum lanţurile antiderapante, dar luaţi în seamă că în unele regiuni montane a nins, iar asta face ca anumite drumuri să fi devenit alunecoase”.

Cei aflați în stațiuni au publicat imagini pe rețelele de socializare, surprinși de schimbarea bruscă a vremii. Mulți au glumit pe seama situației, spunând că nu mai știu dacă sărbătoresc Paștele sau Crăciunul, în condițiile în care peisajul este unul specific iernii.

Potrivit prognozelor, în intervalul 9 aprilie, ora 10:00 – 11 aprilie, ora 10:00, vremea se răcește accentuat la nivel național, inclusiv în Capitală. Pe parcursul zilei de 9 aprilie, vântul se intensifică temporar în centrul, estul și sud-vestul țării, cu viteze de 45-55 km/h, iar la munte rafalele pot depăși 50-70 km/h.

În centrul, estul și sudul țării sunt așteptate precipitații mixte, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. În estul și sud-estul Transilvaniei se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 3-6 centimetri.

La munte va continua să ningă, iar la altitudini mari, în Carpații Meridionali și Orientali, stratul de zăpadă va ajunge la aproximativ 5-10 centimetri. Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, iar pe timpul nopților temperaturile vor coborî sub zero grade în jumătatea de nord a țării și izolat în rest. În aceste condiții, se va forma brumă.

Pentru perioada 13–20 aprilie 2026, meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie au anunțat că temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de valorile specifice perioadei.

Regimul precipitațiilor va fi deficitar în regiunile intracarpatice, în special în nord-vest, iar în celelalte zone se va menține în jurul valorilor obișnuite pentru acest interval.