Transportul pe cablu din Sinaia, suspendat din cauza vântului puternic. Avertizare meteo, în vigoare până duminică seară

Mijloacele de transport pe cablu din Sinaia au fost oprite sâmbătă, după ce vântul puternic a făcut imposibilă funcționarea în condiții de siguranță. Decizia a fost anunțată de administratorii domeniului schiabil Gondola Sinaia, care au suspendat inclusiv vânzarea cartelelor pentru accesul către zona montană.

Telecabina care face legătura dintre stațiune și Munții Bucegi nu mai este operată, iar accesul turiștilor către altitudine este restricționat. De asemenea, Gondola Carp, care asigură urcarea de la Cota 1400 la Cota 2000, nu a fost pusă în funcțiune.

Din cauza rafalelor puternice, nici celelalte instalații care deservesc domeniul schiabil nu au fost pornite. Este vorba despre telescaunul Soarelui, telescaunul Dorului și teleschiul Călugărul, toate fiind afectate de condițiile meteo nefavorabile.

Suspendarea acestor instalații afectează direct accesul către pârtiile situate la altitudine mare, unde vântul face imposibilă operarea echipamentelor în siguranță. Administratorii precizează că măsura a fost luată exclusiv pentru protecția turiștilor, în condițiile în care instalațiile sunt concepute să fie oprite atunci când există riscuri legate de stabilitate.

În acest context, turiștii sunt sfătuiți să urmărească informațiile oficiale ale stațiunii înainte de a porni spre munte, deoarece situația se poate modifica în funcție de evoluția vremii.

În județul Prahova, în zona montană, este activă o informare meteorologică valabilă în perioada 20 martie – 22 martie, ora 18:00, care anunță intensificări ale vântului.

„În intervalul menționat, temporar, mai ales pe parcursul zilei, în jumătatea de est a țării, vântul va avea intensificări cu viteze în general de 40–45 km/h, iar în zona montană înaltă, de 60–70 km/h”, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

România se află sub influența unui episod de vreme instabilă, caracterizat prin intensificări susținute ale vântului, care vor persista până duminică seara, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Fenomenele vor afecta în special jumătatea estică a țării, unde rafalele vor deveni tot mai prezente, inclusiv în zonele montane înalte. Specialiștii atrag atenția că acest tip de circulație atmosferică poate crea disconfort și poate influența activitățile desfășurate în aer liber.

În intervalul vineri, ora 10:00 – duminică, ora 18:00, vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, cu viteze ce vor ajunge la 40–45 km/h în zonele joase. Situația se va accentua la altitudini mari, unde rafalele vor deveni mult mai puternice, atingând frecvent 60–70 km/h. Aceste condiții pot reduce vizibilitatea, mai ales în zonele montane, și pot îngreuna deplasările, în special pentru turiști sau pentru cei care tranzitează aceste regiuni.

Avertizarea emisă de meteorologi vizează mai multe județe din sud-estul și estul țării, printre care Vrancea, Buzău, Ilfov, vestul județelor Ialomița și Călărași, dar și municipiul București. În aceste zone, rafalele vor atinge viteze de 50–65 km/h, iar în aria montană a Carpaților de Curbură pot ajunge chiar la 65–75 km/h. Autoritățile recomandă prudență, mai ales în cazul deplasărilor, și evitarea expunerii în zonele deschise sau în apropierea obiectelor care pot fi dislocate de vântul puternic.