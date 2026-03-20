România, sub Cod galben de vânt puternic până duminică. Prognoză specială pentru București

România se va afla până duminică seara sub influența unor intensificări ale vântului, în special în jumătatea estică a țării, unde rafalele vor continua să afecteze mai multe regiuni, inclusiv zonele montane înalte, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Meteorologii au anunțat că, în intervalul vineri ora 10:00 – duminică ora 18:00, vântul va sufla temporar cu intensificări în estul teritoriului, cu viteze de aproximativ 40–45 km/h în zonele joase. La altitudini mari, în special în masivele montane, rafalele vor fi semnificativ mai puternice, atingând frecvent 60–70 km/h, ceea ce poate afecta vizibilitatea și deplasările turistice.

Pentru ziua de vineri, ANM a emis o avertizare Cod galben valabilă între orele 10:00 și 18:00, care vizează mai multe județe din Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei. Printre acestea se numără Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța, Călărași și Ialomița.

În aceste zone, vântul va avea intensificări de 50–65 km/h, iar în Carpații de Curbură rafalele pot ajunge chiar la 70–80 km/h, potrivit meteorologilor.

Situația se menține și sâmbătă, când un nou Cod galben va intra în vigoare în același interval orar. De această dată, avertizarea vizează județele Vrancea, Buzău, Ilfov, vestul județelor Ialomița și Călărași, dar și municipiul București. În aceste regiuni, vântul va sufla cu viteze de 50–65 km/h, iar în zona montană aferentă Carpaților de Curbură rafalele vor fi de 65–75 km/h.

Pentru Capitală, vremea va rămâne instabilă pe tot parcursul intervalului. Vineri, cerul va fi variabil spre noros, iar vântul va avea intensificări temporare de 35–45 km/h. Temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, cu maxime de 11–13 grade Celsius și minime între 2 și 4 grade.

Sâmbătă, meteorologii au anunțat o înrăutățire a vremii în București, cu cer predominant acoperit și ploi slabe spre dimineață. Vântul va continua să se intensifice în timpul zilei, cu rafale ce pot atinge 50–60 km/h, iar temperaturile vor urca până la aproximativ 14 grade, în timp ce noaptea vor coborî la 4–6 grade.

Duminică, vremea va rămâne închisă în Capitală și în mare parte din sudul și estul țării. Sunt așteptate ploi slabe și vânt moderat, cu intensificări de până la 35–40 km/h. Maxima zilei se va situa în jurul valorii de 10 grade Celsius, semn că răcirea vremii se va resimți ușor la nivel regional, în special după episoadele de vânt puternic din zilele precedente.