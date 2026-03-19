Cog galben de vânt în opt județe din țară. Prognoza meteo actualizată

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare privind intensificări ale vântului în mai multe zone din țară, valabilă de joi, de la ora 10:00, până vineri seara, la ora 20:00.

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de joi vântul va avea intensificări temporare în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și al Olteniei. Vineri, fenomenele se vor resimți mai ales în regiunile estice și sud-estice.

În general, vitezele vântului vor ajunge la 40–45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele pot atinge 60–80 km/h.

Pentru ziua de vineri, în intervalul orar 10:00 – 18:00, ANM a emis și o atenționare Cod galben de vânt puternic pentru mai multe județe din sud-estul țării: Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța și Tulcea.

”În intervalul menţionat, în Dobrogea, estul Munteniei şi sudul Moldovei, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...65 km/h. În Carpaţii de Curbură rafalele vor fi de 70...80 km/h”, a transmis ANM.

În Capitală, vremea se răcește ușor joi, comparativ cu ziua precedentă. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări în prima parte a zilei, când se pot atinge viteze de 40–45 km/h.

Cerul va fi variabil, cu înnorări, însă șansele de precipitații rămân reduse. Temperatura maximă va ajunge la 9–10 grade, iar cea minimă va coborî la 2–4 grade. Vineri, cerul va fi temporar noros, iar vântul va continua să sufle moderat, cu ușoare intensificări de până la 35–40 km/h. Valorile maxime vor urca la 11–13 grade.

Administrația Națională de Meteorologie a prezentat prognoza actualizată până la finalul lunii martie, arătând că debutul primăverii va aduce, în general, condiții apropiate de normalul perioadei, cu temperaturi ușor peste medie și precipitații reduse. Meteorologii au mai transmis că, pe parcurs, până în jurul datei de 30 martie, valorile termice și regimul precipitațiilor vor reveni la niveluri specifice acestei perioade. În funcție de evoluția fenomenelor, Administrația Națională de Meteorologie va actualiza informările și va emite, dacă este cazul, avertizări de tip nowcasting pentru fenomene severe imediate.