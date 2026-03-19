Prognoza meteo, 19 martie. Se întorc ploile. Temperaturile scad semnificativ în majoritatea regiunilor

Pe final de săptămână, temperaturile se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi înnorat, cu fulguieli slabe în Carpații Orientali și pe arii restrânse în Carpații Meridionali. Precipitațiile vor fi mai probabile în Moldova și Oltenia, în principal sub formă de ploaie, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, atingând 40–45 km/h, iar la altitudini mari viteza va ajunge la 60–80 km/h.

Temperaturile maxime vor varia între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 13 grade izolat în vest și nord-vest. Minimele se vor situa între -3 și 4 grade, iar dimineața local se va forma brumă.

În București, vremea se va răci față de ziua precedentă. Cerul va fi parțial noros, iar probabilitatea de ploaie redusă.

Vântul va sufla moderat, iar mercurul din termometre va indica maxime de 9–10 grade și minime de 1–3 grade.

Până pe 23 martie, temperaturile vor fi ușor peste valorile normale ale perioadei, mai ales în regiunile intracarpatice și în nord-vestul țării. În restul teritoriului, valorile termice se vor situa aproape de mediile climatologice. Precipitațiile vor fi mai reduse în vest și nord-vest, iar în celelalte zone se vor menține în limite normale.

Ultima săptămână a lunii martie, între 23 și 30, va fi marcată de zile cu soare din ce în ce mai mult. Temperaturile medii vor depăși ușor normalul în nord, iar în restul țării vor fi apropiate de mediile obișnuite. Cantitățile de precipitații se vor încadra în limitele climatologice specifice acestei perioade.

Debutul lunii aprilie, între 30 martie și 6 aprilie, va aduce o vreme stabilă, apropiată de normele de început de primăvară. Temperaturile vor fi moderate, ploile izolate, iar cerul variabil, cu ceață locală dimineața și noaptea. În ansamblu, se anunță zile plăcute, cu soare și temperaturi ridicate.