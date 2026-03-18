Cum va fi vremea de Paște și Florii. ANM nu ne dă vești tocmai bune

Prognoza meteo pentru perioada următoare aduce vești importante pentru românii care își fac planuri de Florii și Paște. Vremea în acea perioadă se anunță capricioasă, cu temperaturi instabile și episoade de vânt și ploi, potrivit directorulului ANM, Florinela Georgescu.

În perioada imediat următoare, zonele montane vor resimți cel mai clar efectele instabilității atmosferice. Potrivit directorului ANM, vor apărea precipitații mixte, însă fără depuneri consistente de zăpadă.

„Vom vedea precipitații mixte în zona montană, îndeosebi în zona Carpaților Orientali, însă precipitațiile pe care le așteptăm zilele viitoare sunt slabe cantitativ, deci stratul de zăpadă care se va depune nu va fi mai mare de câțiva centimetri”, a declarat Florinela Georgescu la Digi24.

În același timp, vântul va continua să creeze probleme în anumite zone ale țării, în special în sud-vest, unde sunt în vigoare atenționări meteo.

„Vor fi și intensificări ale vântului în continuare, deocamndată astăzi va fi în continuare valabil codul pentru județele din sud-vestul țării unde vântul va avea viteze de 50-70 de km/oră”.

Meteorologii avertizează că vântul nu va afecta doar sud-vestul țării, ci va avea episoade de intensificare și în alte regiuni. În zonele montane, rafalele ar putea fi chiar mai puternice, iar acest tip de vreme va persista.

„Pe de altă parte intensificări temporare vor fi și în alte regiuni ale țării. La munte eset posibil ca acestea să fie mai intense, iar această situație se va menține în următoarele zile.”

Chiar dacă viteza vântului ar putea scădea treptat, temperaturile vor coborî ușor, ceea ce va accentua senzația de frig resimțită.

„Pe de altă parte intensificările vântului vor continua și ele chiar dacă la valori mai scăzute, dar scăderile de temperatură vor accentua puțin senzația de rece.”

Pentru perioada sărbătorilor pascale și a Floriilor, meteorologii conturează un scenariu dominat de variabilitate, fără o stabilitate clară a vremii. Activitatea atmosferică va fi influențată din mai multe direcții, ceea ce va duce la alternanțe de temperatură și precipitații.

„Cu materialele de care dispunem deocamdată mergem pe ideea unei vremi schimbătoare atât pentru perioada Paștelui, dar de altfel pentru întreaga perioadă până atunci, pentru că avem semnale că activitatea ciclonică va fi mai importantă atât dinspre Marea Mediterană, dinspre Marea Neagră, cât și dinspre Oceanul Atlantic.”

Florinela Georgescu precizează că această situație este tipică anotimpului, însă implică o lipsă de stabilitate în evoluția vremii din săptămâna pascală.

„Nu este neobișnuit pentru perioada de primăvară, dar aceasta înseamnă că săptămâna pascală nu va fi una cu o vreme constant frumoasă, dar nu putem exclude nici varianta de a fi temperaturi mai ridicate, dar și unele cu temperaturi mai scăzute. Precipitațiile în partea de sud-vest ar putea fi mai extinse.”